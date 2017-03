Clássico na abertura do ‘Barezão’ acontece com Arena vazia

Cinco dias após lotar a Arena da Amazônia Vivaldo Lima para a partida beneficente entre “Amigos do José Aldo” e “Amigos do Ronys Torres”, pouco mais de 1.500 pessoas compareceram ao estádio para acompanhar o retorno do Torneio Início, que voltou a ser disputado na noite de ontem (9), depois de 10 anos.

Enquanto o duelo do último sábado (4) que reuniu ex-jogadores famosos e celebridades tinha como foco a solidariedade aos ribeirinhos que sofrem com as cheias interior afora, e trocava alimento por ingresso, o torneio cobrou apenas R$ 5 do torcedor amazonense, que mesmo assim decepcionou e compareceu em baixo número à arena. No total, entre pagantes e presentes, 2.010 pessoas foram ao estádio acompanhar a competição que reuniu os oito clubes que disputarão a elite do futebol local.

Torcedor do Fast, o educador físico Wallace Júnior, 25, acredita que o amazonense não comparece aos estádios para acompanhar os clubes profissionais pela falta de interesse. Ele, inclusive, traçou um paralelo em relação às partidas pagas com as que não cobram ingresso.

“Muitos entendem que o futebol amazonense é tratado como amador, ninguém quer pagar R$ 10, aí quando fala que é de graça, as pessoas vão, um quilo de alimento, também vão. Hoje o ingresso foi R$ 5 e ninguém veio. Tentaram justificar dizendo que não compareceram porque o torneio foi realizado no meio de semana, mas se fosse no sábado ou no domingo, ninguém viria, seria a mesma coisa. As pessoas pensam que futebol é amador. Nós perdemos para pelada, que só lota estádio porque é de graça”, justificou Júnior.

De acordo com o educador físico, a motivação para seguir frequentando os estádios e apoiando os clubes locais é o amor pelo time do coração, que enfrentou um dos maiores jejuns do esporte bretão local em todos os tempos.

“Porque eu acredito que o futebol amazonense vai voltar a ser o que era, e claro, porque eu amo o Fast Clube, um time que passou 45 anos sem ganhar um Estadual, mas que sua torcida nunca abandonou, sempre esteve ao seu lado. Todo ano batia na trave e ano passado conseguimos ser campeões. Este ano vamos brigar pelo bi, buscar o acesso, e eu sempre irei apoiar meu clube”, afirmou Júnior, que um dos fundadores da Tricolores da Boulevard.

Falta de investimento

Fanática pela São Raimundo e frequentadora dos estádios amazonenses desde 2002, a assessora comercial Bruna Rebeca, 22, reclama do amadorismo impregnado nos clubes amazonenses, que nos últimos anos acumulam fracassos em competições nacionais.

“A cada dia que passa o futebol local só piora, não tem investimento real, só existe roubalheira. As diretorias, os caras que são os grandes responsáveis pelos investimentos dos clubes locais, não têm amor nenhum pelo time, o que ocasiona um futebol amador, fraco, sem graça. Você tira pelos torneios de pelada por aí, pelos bairros, são times sem expressão e tradição, mas que com investimentos das diretorias ganham espaço e atraem público”, disse Rebeca.

Apesar da decepção com o São Raimundo, ela revelou que já prometeu várias vezes deixar de acompanhar o clube, mas na hora “H” o coração fala mais alto.

“Só quem gosta de verdade tem amor pelo futebol e acompanha. Hoje mesmo eu disse que não iria mais pisar em estádio, mas quando chega perto da hora do jogo eu acabo indo. Por amor ao time a gente supera qualquer barreira”, assegurou a torcedora.

Atrativo

Responsável pela organização do evento, a Associação dos Cronistas e Locutores do Estado do Amazonas (Aclea) não conseguiu cumprir com a promessa de presentear os torcedores com brinde. De acordo com o presidente da entidade, apesar da procura por parceiros, ninguém colaborou com doações. Ele pediu desculpas à torcida.

André Tobias

EM TEMPO