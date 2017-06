Clássico do futebol paraense é transferido para o dia 30 de julho na Arena da Amazônia

O clássico do futebol paraense, entre Remo e Paysandu, previsto para acontecer na próxima quarta-feira (7), na Arena da Amazonia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, foi transferido para o dia 30 de julho. A alteração da data, segundo a organização, está relacionada à baixa procura por ingressos.

No total, foram postos à venda 20 mil ingressos no valor de R$ 30, cada, mais um quilo de alimento não perecível, que deve ser doado para instituições filantrópicas na capital. Desse número, apenas 175 ingressos foram vendidos até esta quinta-feira (1º).

O duelo entre as duas equipes paraenses acontecerá pela primeira vez na Arena da Amazônia e marca 103 anos de rivalidade. Com a alteração na data do evento, a venda de ingressos foi interrompida nos guichês do estádio, mas deve normalizar na próxima quinta-feira (8).

A organização do evento afirmou ainda que pessoas interessadas na devolução de ingressos também podem procurar os guichês da arena. Todas as atrações musicais previstas ainda integram o calendário da programação no dia 30 de julho.

Isac Sharlon

EM TEMPO