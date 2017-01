Clássico de Shakespeare ganha releitura teatral

A montagem teatral “Romeu e Julieta”, com os atores Felipe Simas e Júlia Konrad, está em turnê nacional e será encenada no Teatro Manauara, nos dias 4 e 5 de fevereiro. No comando dessa adaptação do clássico do dramaturgo inglês William Shakespeare está Michel Bercovitch. Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizada no Piso Buriti, do Manauara Shopping.

A releitura narra a tradicional história de Romeu e Julieta, que são filhos de famílias inimigas, os Montechios e os Capuletos. Eles se apaixonam e o trágico desfecho dessa história de amor resgata a paz entre suas famílias.

A adaptação de Michel Bercovitch para a peça é ambientada numa região de conflitos que remetem à atual guerra na Síria ou qualquer guerra de dimensões maiores entre países ou entre religiões. A proposta é redimensionar a narrativa da peça e transportar o seu conflito para dimensões planetárias, acreditando que o sacrifício do casal e do amor possa colocar a força desse sentimento em oposição ao ódio entre os povos.

Para contar essa história apenas com dois atores, a peça foi adaptada para ser narrada pelos cúmplices do casal: a Ama e o Frei Lourenço, personagens que também são executados e criados pela dupla. Assim, se estabelece um interessante e divertido jogo, em que os personagens se misturam e dão uma nova dimensão de cumplicidade para o desenrolar da trama.

A cada cidade onde a turnê passa, o Atelier do Ator – núcleo de realização artística responsável pela produção e realização da peça, e dirigido por Michel Bercovitch, Mauro Ventura e Flávio Pardal – propõe a participação de atores locais como convidados para compor o coro do espetáculo e representarem alguns personagens.

“Abrir essa parceria, valorizando os artistas locais, nos motiva e nos enriquece, pois acreditamos que esse intercâmbio agrega valores humanos e artísticos”, comenta Flávia Paulo, produtora executiva do espetáculo. “Acreditamos também que essa iniciativa ajuda na própria promoção do espetáculo nas cidades, oferecendo a possibilidade do público entrar em empatia instantânea com a peça. Agregar, trocar e celebrar o encontro são ideologias do Atelier do Ator”.

Elenco

Tanto Felipe Simas quanto Júlia Konrad participaram do elenco da novela “Malhação”, da Rede Globo. Ele já tem experiência no teatro, em peças como “Conto de verão”, de Domingos Oliveira, e Julia está estreando nos palcos com “Romeu e Julieta”.

Michel Bercovitch já dirigiu outros espetáculos baseados em obras de William Shakespeare, como “Muito barulho por nada”, “Sonho de uma noite de verão” e “Titus Andrônicus”.

Repertório

O Teatro na Estrada é um projeto do Atelier do Ator que tem como objetivo produzir repertório teatral para ser oferecido aos produtores e secretarias culturais por todo o Brasil. Criar a oportunidade de intercâmbio com o público de outras cidades, apresentando espetáculos de qualidade, tanto na escolha do elenco e dramaturgia, quanto no cuidado com a produção, é a grande meta dessa iniciativa idealizada pelo Atelier do Ator.

Para este ano, o Teatro na Estrada prepara as produções “Metamorfoses” e “O diário de Anne Frank”. O Atelier do Ator tem na sua equipe artistas que trabalham, há mais de 15 anos, e estiveram juntos em dezenas de produções teatrais.

EM TEMPO