‘Clássica Cult’ leva trilha sonora de clássicos do cinema ao Teatro Amazonas com entrada gratuita

Sucesso de público na sua primeira rodada de apresentações, a Série Encontro das Águas III, com a Amazonas Filarmônica e a Orquestra de Câmara do Amazonas, retoma seus concertos nesta quinta-feira (27), a partir das 20h, no Teatro Amazonas, com regência de Marcelo de Jesus e Otávio Simões. A série, que acontece desde 2015, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com ingressos ainda à venda na bilheteria do Teatro e pelo site www.bestseat.com.br.

Para o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, que também esteve presente nos quatro concertos do primeiro ciclo, a série é uma oportunidade de aproximar o grande público da Amazonas Filarmônica. “A Amazonas Filarmônica não é uma orquestra que executa só música erudita, e sim música para todos os gostos. O Teatro Amazonas é a nossa casa, e a Filarmônica é a orquestra de todos os amazonenses”, pontua.

Na segunda rodada de apresentações, o ciclo começa com o concerto Clássica Cult, às 20h desta quinta-feira (27), com entrada franca, em parceria com a Virada Sustentável de 2017. O espetáculo traz peças eruditas presentes na trilha sonora de clássicos do cinema, como Morte em Veneza, Psicose, O Quinto Elemento, Uma Linda Mulher e outros, com a participação especial da soprano Dhijana Nobre, do Coral do Amazonas.

Na sexta-feira (28), o espetáculo da vez é O Sol Nascente, com músicas de animações japonesas clássicas, como Meu Amigo Totoro, Panda Go Panda, National Kid, Digimon, Dragon Ball-Z e Os Cavaleiros do Zodíaco, sob arranjos do maestro Guilherme Mannis, da Orquestra Sinfônica de Sergipe. A apresentação, com a Orquestra de Câmara do Amazonas, traz como convidados a Banda Anime e os naipes de metais e percussão da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, com solos da harpista Diana Todorova e dos cantores Suemi Hashimoto e Allan Nywner.

Sábado (29), a Amazonas Filarmônica volta ao palco para a segunda récita do espetáculo Aquarela Sinfônica. O concerto traz peças eruditas presentes nos filmes Fantasia e Você Já Foi à Bahia, de Walt Disney, como a Dança das Horas, da ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli; O Aprendiz de Feiticeiro, de Paul Dukas; e a Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

E para fechar a série, os maestros Otávio Simões e Marcelo de Jesus regem a Filarmônica às 17h e 19h, respectivamente, no concerto A Música de John Williams que, como o próprio nome já diz, presta homenagem ao gênio criativo do regente e compositor americano. No repertório da apresentação, trilhas sonoras de filmes premiados de Hollywood, como Star Wars, E. T. – O Extraterrestre, Tubarão, Harry Potter e Indiana Jones.

E para quem não puder comparecer ao Teatro Amazonas para assistir os concertos, a Secretaria de Estado de Cultura transmitirá ao vivo os espetáculos O Sol Nascente e A Música de John Williams. A transmissão poderá ser acessada pelo canal da Secretaria no YouTube, intitulado Cultura Amazonas, em www.youtube.com/culturaamazonas, e ficará disponível no arquivo do canal.

