Classe artística indicará comissão de seleção para ‘Edital de Conexões Culturais’

Artistas, produtores e entidades culturais da cidade de Manaus poderão indicar cinco membros da sociedade civil para compor o quadro da Comissão de Seleção do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017. Eles serão responsáveis por selecionar até 75 projetos para receber o recurso de fomento previsto no edital, que soma R$ 2 milhões. A indicação de nomes será feita por meio de formulário disponível no site vivamanaus.com, no banner Editais, até o dia 2 de junho.

Os nomes indicados deverão atender às exigências previstas no edital. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) ficará responsável em analisar e aprovar as indicações, de acordo com o previsto em edital.

“A cada ano avançamos e aprimoramos nosso Edital, seguindo tendências de editais de fomento de entidades privadas de cunho nacional e Estados como São Paulo, Bahia, entre outros, garantindo assim o acesso democrático de todos e a transparência das escolhas dos projetos responsáveis por movimentar a Cultura na cidade de Manaus”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

Os representantes da sociedade civil que serão indicados pelo público externo deverão ter notório conhecimento em Artes e/ou Cultura. Além dos agentes culturais, representados por artistas, produtores e demais pessoas físicas que atuam no segmento, podem participar do processo universidades e entidades representativas ligadas à área das artes e cultura.

A experiência em análise de projetos por ocasião da participação em outras bancas e curadorias também será levada em consideração. Após a primeira fase, os nomes indicados serão disponibilizados para votação pública pela Internet, onde os cinco mais votados serão convidados a fazer parte da Comissão de Seleção.

Além dos cinco nomes indicados pelo publico externo, integram a Comissão de Seleção outros dois nomes que serão ocupados por cargos técnicos da Manauscult, a serem nomeados para tal função.

A partir desta sexta-feira, 26/5, o formulário para indicação dos curadores da comissão estará disponível no portal Viva Manaus pelo link, www.vivamanaus.com/editais. A republicação do Edital nº 005/2017, que permite o ingresso dos curadores a partir da indicação dos agentes culturais, consta na Edição 4131, do Diário Oficial do Município (DOM), de 24 de maio.

Conexões Culturais

O Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017 traz este ano a proposta de projetos abertos, sem a necessidade de classificação em uma única linguagem.

O montante de R$ 2 milhões está dividido em quatro módulos financeiro: 20 prêmios no valor de R$ 10 mil, 15 prêmios de R$ 20 mil, 30 prêmios de R$ 30 mil e dez prêmios de R$ 60 mil.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 18 de maio. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone (92) 3215-2127, e via e-mail, pelo endereço cultura.manauscult@gmail.com. As inscrições para o edital estão abertas até o dia 3 de julho.

