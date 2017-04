Cisco Networking abre vagas para cursos na área de tecnologia em Manaus

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas), como parceiro de formação da Cisco Networking Academy, está com matrículas abertas para formação técnica na área de redes de comunicação na modalidade Educação a Distância (EAD). O curso terá início em 8 de maio na Escola SENAI Antônio Simões (ESAS), com o instrutor Wanderlyn Raposo Jr.

Dividido em quatro módulos, o conteúdo vai abordar Introdução a redes, Princípios básicos de, Dimensionamento de redes e Conexão de redes. Os quatro módulos são obrigatórios para capacitação na área CCNA Routing & Switching (CCNA R&S).Ao realizar os dois primeiro módulos na área CCNA R&S, o aluno estará capacitado em Interconnecting Cisco Networking Devices 1 (ICND 1), em que foca a utilização de Switches e Routers ligados em LANs (Local Area Networks) e WANs (Wide Area Network), tipicamente utilizados em grandes, médias e pequenas empresas, além de estar apto para a realização de prova de certificação Cisco Certified Entry Networking Tecnician (CCENT). Com essa capacitação, o profissional estará apto a selecionar, ligar, configurar, implementar segurança e resolver problemas nos vários equipamentos de rede.Já para os que finalizarem os módulos 3 e 4 estarão capacitados também em Interconnecting Cisco Networking Devices 2 (ICND 2), e aptos para realização da prova de certificação CCNA, no qual o profissional adquire conhecimentos necessários para instalação, operação e resolução de problemas em redes de pequenas, médias e de grandes dimensões, incluindo a configuração e a implementação de segurança em switches e routers interligados a uma Wide Area Network (WAN).A principal atividade da Cisco é o oferecimento de soluções para redes e comunicações, quer seja na fabricação e venda (destacando-se no mercado de roteadores e switches) ou mesmo na prestação de serviços por meio de suas subsidiárias Linksys, WebEx, IronPort e Scientific Atlanta. O curso é um preparatório para certificação em redes de computadores, desenvolvido pela Cisco Systems para certificação Cisco Certified Netwoking Associate (CCNA Routing & Switching), umas das maiores certificações do mundo.De acordo com o instrutor Wanderlyn Jr, o profissional formado em Cisco tem grandes chances de adentrar ou mesmo permanecer no mercado de trabalho, seja em Manaus ou em qualquer lugar do mundo, por se tratar de qualificação certificada internacionalmente.“Ao contratar um profissional com essa capacitação, conhecimentos sólidos na área de redes e capaz de configurar e, solucionar problemas em router e switche, a empresa ganha um profissional com conhecimento elevado para aprender facilmente qualquer coisa referida à área”, frisa Raposo Jr.O curso conta em seu primeiro módulo com cinco aulas presenciais realizadas, nos horários das 18h30 às 22h, em laboratório específico para configuração e simulação de casos práticos.Os interessados ao 1º módulo precisam ter Ensino Fundamental completo, idade, no mínimo, 16 anos e curso de informática básica. Investimento no valor de R$ 253,00, parcelado em até 2 vezes.Inscrições pelo sitio www.fieam.org.br/senai/cursos selecionando a Escola SENAI Antônio Simões. Para mais informações ligue (92) 3182-9975/ 3182-9976 / 3182-9977 ou acesse www.fieam.org.br/senai/senai-ead para saber mais sobre os demais cursos de qualificação à distância.

EM TEMPO

Com informações da assessoria