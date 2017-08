Cirurgias em cães e gatos podem ser agendadas por telefone

Além da opção por telefone, os tutores dos pets podem continuar contando com o agendamento presencial – Divulgação

Com o objetivo de facilitar a rotina dos tutores de cães e gatos, a partir de setembro, a Prefeitura de Manaus vai realizar agendamento para os serviços de castração, esterilização e microchipagem de cães e gatos, por meio do Disque Saúde (0800-280-8-280). São serviços gratuitos que contribuem para a redução no número de animais soltos nas ruas e, consequentemente, na diminuição de zoonoses.

A gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Márcia Tereza Barbosa, destaca que o agendamento dessas cirurgias é realizado de acordo com um calendário previamente estabelecido. Ocorre, em geral, na última semana de cada mês para o preenchimento das vagas do subsequente. “Além da opção por telefone, os tutores dos pets podem continuar contando com o agendamento presencial em uma das três unidades do CCZ, de acordo com a respectiva área distrital, munidos de CPF, RG e comprovante de residência”, explicou.

Leia também: Ficar no estereótipo de negro favelado não dá mais’, diz ator de ‘Pega Pega’

Quem mora nas zonas Sul e Oeste, deve vir à sede do CCZ, situada na avenida Brasil, ao lado do CAIC. No local, são disponibilizadas 20 vagas por dia, entre às 8h e 12h. Quem mora nas Norte e Leste, pode contar, respectivamente, com as unidades móveis localizadas no estacionamento da Escola Municipal Sulamita Pereira Gonçalves (av. Timbiras, 177, Cidade Nova II) e do Instituto Federal do Amazonas (al. Cosme Ferreira, 8045, Zumbi). Em ambas, o funcionamento acontece entre 8h à 11h e são disponibilizadas 15 vagas diariamente.

Entenda

O CCZ mantém um programa permanente de controle populacional de cães e gatos que compreende o registro e a identificação por meio de implante de microchip, educação em saúde e guarda responsável, castração e fiscalizações zoossanitárias.

A castração é o método de controle populacional mais aceito e recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A equipe de veterinários do CCZ realiza procedimentos em machos (orquiectomia) e fêmeas (ovário-histerectomia), por meio da técnica minimamente invasiva ou ‘técnica do gancho’.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Adolescente de 16 anos mata marido com tiro de espingarda no Lago de Anamã

Eclipse solar total já foi visto em Nova York. Em Manaus, só a partir das 15h

Dupla invade sítio e mata dono a terçadadas na Zona Norte