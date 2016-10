Círio de Nazaré leva cristãos católicos às ruas de Manaus

Milhares de fiéis participaram do Círio de Nazaré, na manhã deste domingo (9), em Manaus. Com orações, cânticos e louvores, eles percorreram as avenidas Duque de Caxias, Humberto Calderaro Filho, Natal e Mário Ypiranga Monteiro, até chegarem à paróquia de Nazaré, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

As festividades católicas iniciaram às 7h, com uma missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, também Zona Sul da cidade. De lá, os fiéis, juntamente com a imagem da santa, saíram em cortejo até à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, onde foi realizada outra missa.

De acordo com os fiéis, o Círio de Nazaré é um momento onde histórias de superação e milagres se encontram a cada passo, e traz à tona uma fé quase esquecida em meio ao corre-corre do dia-a-dia.

Durante a caminhada, envolvidos em uma corda de 200 metros, os fiéis recitaram cantos católicos e pedidos de intercessão.

Para o bispo auxiliar da arquidiocese de Manaus, Dom José Albuquerque, o Ciro de Nazaré é um momento de renovação da fé. “Há mais de 200 anos, esse dia é marcante para todo o povo católico. Então, essa tradição que começou em Belém se expandiu por todo o Brasil. Esse período é um momento de renovar a fé, é tempo de nos sentir muito perto da igreja. A nossa vida é uma procissão, estamos nesse mundo caminhado, peregrinando, estamos aqui de passagem, nós viemos de Deus e a Ele vamos voltar”, comentou.

O religioso ressaltou que “a procissão lembra disso, a nossa vida é uma caminhada, ninguém pode ficar parado, ninguém pode olhar para trás, temos que caminhar para frente”.

Este ano, o tema do Círio de Nazaré é ‘Que Maria nunca se canse de volver para nós os seus olhos misericordiosos’, e o lema é ‘Maria, Mãe da Misericórdia, ensina-nos a sermos misericordiosos’.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) acompanharam o Círio para realizar as interdições nas vias onde a procissão estava passando.

Por Mara Magalhães

Com informações de Diogo Dias