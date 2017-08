Cirandas de Manacapuru se apresentam na Ponta Negra

A Ciranda Flor Matizada se apresentará no dia 12 – Divulgação

A Ciranda Tradicional de Manacapuru é a primeira a se apresentar na noite desta quarta-feira (9), no 61º Festival Folclórico do Amazonas, realizado no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

Leia também: SOS Hemoam: Estoque de sangue está abaixo do ideal

As três cirandas de Manacapuru farão apresentações especiais durante o festival, numa parceria entre a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Secretaria de Turismo de Manacapuru. A Ciranda Flor Matizada se apresentará no dia 12, já no dia 16 será a vez da Ciranda Guerreiros Mura, às 20h.

Com informações da assessoria

Leia Mais

Maioria do STF é contra reajuste de salários de ministros em 2018

Tribunal reduz pena de doleiro condenado na Lava Jato

Corte de cabelo, esmaltação de unhas e atendimento médico são oferecidos gratuitamente pelo Sinduscon