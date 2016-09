‘Cinquenta Tons Mais Escuros’ traz à tona passado de Grey

Christian Grey (interpretado por Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) estão de volta no primeiro trailer de ‘Cinquenta Tons Mais Escuros’, divulgado nesta terça-feira (13), seguindo um teaser solto na segunda-feira (12).

Ao som de uma versão de Miguel para ‘Crazy in Love’, de Beyoncé, o trailer mostra cenas do casal em um baile de máscaras, assistindo a fogos de artifício e, como esperado, em momentos quentes no chuveiro.

A trama gira em torno da tentativa do galã seduzir Anastasia de volta à sua vida. A garota propõe um novo acordo entre eles -desta vez, sem regras-, mas é confrontada por uma mulher do passado de Christian.

Criada por E. L. James, a série se tornou um fenômeno. O filme de 2015, dirigido por Sam Taylor-Johnson, arrecadou mais de R$ 1,8 bilhão ao redor do mundo.

James Foley (House of Cards) assumiu a direção da sequência, que chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de fevereiro de 2017 (a tempo do Dia dos Namorados nos Estados Unidos).

Por Folhapress