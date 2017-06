Cinépolis recebe Festival Varilux de Cinema Francês

O Shopping Ponta Negra recebe exclusivamente mais uma edição do Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece entre os dias 8 e 21 de junho em 55 cidades do país. A programação conta com 19 produções inéditas nos cinemas brasileiros, incluindo um documentário e um clássico.

Os maiores astros do cinema francês estarão presentes nos filmes exibidos e o público poderá conferir os mais recentes trabalhos de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Guillaume Canet e Cécile de France. Outro destaque é a última atuação da inesquecível Emmanuelle Riva, falecida em janeiro último, em “Perdidos em Paris”.

Segundo a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, essa é uma oportunidade para os fãs da sétima arte conferirem produções premiadas e elogiadas pela crítica, que geralmente não chegam ao circuito manauara.

Confira a programação

No dia 8, às 18h, a Cinépolis do Shopping Ponta Negra exibe o filme “Um Instante de Amor”. Às 21h30, será a vez de “O Reencontro”. No dia 9, às 19h, “Tal Mãe, Tal Filha”. Já às 21h30 será “Uma Família de Dois”. No dia 10, às 19h, “Tour de France”, e às 21h30 será “Rock’n Roll – Por Trás da Fama”. No dia 11, às 19h, o filme exibido será “Rodin” e, às 21h30, “Frantz”.

Dia 12, às 19h, “Perdido em Paris” e, às 21h30, “Na Vertical”. Dia 13, às 19h, será “Coração e Alma” e, às 21h30, “A Vida de Uma Mulher”. Dia 14, às 19h, será “A Viagem de Fanny” e, às 21h30, “Uma Agente Muito Louca”. Dia 15, às 19h, “Na Cama Com Victoria” e, às 21h30, “Perdidos Em Paris”.

Dia 16, às 19h, o filme exibido será “Rock’n Roll – Por Trás da Fama” e, às 21h30, “Rodin”. Dia 17, às 19, “Uma Família de Dois” e, às 21h30, “Tal Mãe, Tal Filha”. Dia 18, às 19h, “Duas Garotas Românticas” e, às 21h30, “O Filho Uruguaio”.

Dia 19, às 19h, “Amanhã” será o filme da vez, já às 21h30, “Tour de France”. Dia 20, às 19h, “Um Perfil Para Dois” e, às 21h30, “Um Instante de Amor”. E, no último dia de festival, 21, às 19h, será “Frantz” e, às 21h30, “O Reencontro”.

