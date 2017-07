Cinema: 9 obras literárias que vão direto para as telonas em 2017

Se o começo de 2017 trouxe grandes adaptações de livros para o cinema, a segunda metade do ano promete não ser diferente. Pensando nisso, a livraria Saraiva preparou uma lista com os livros que ganharão adaptações cinematográficas nos próximos meses. Este texto contém spoilers!

It: A Coisa – Stephen King (Suma de Letras)

Durante as férias escolares de 1958, em Derry, pacata cidadezinha do Maine, Bill, Richie, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly aprenderam o real sentido da amizade, do amor, da confiança e do medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a Coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar e uma nova onda de terror toma a pequena cidade. A estreia do filme está prevista para setembro.

Extraordinário – R. J. Palacio (Intrínseca)

A história de August Pullman, o Auggie, uma criança que nasceu com uma séria síndrome genética que o deixou com deformidades faciais, fazendo com que ele passasse por diversas cirurgias e complicações médicas ao longo dos seus poucos anos de vida. Auggie foi educado em casa até os 10 anos, quando começou a frequentar o quinto ano em uma escola de verdade. Auggie vai ter que convencer seus colegas do colégio particular de Nova York que, apesar de sua aparência diferente, é um menino igual a todos os outros. Estreia prevista para novembro, com Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson no elenco.

O Pistoleiro – Coleção A Torre Negra Vol. I – Stephen King (Suma de Letras)

Este livro apresenta o fascinante personagem de Roland Deschain, último descendente do clã de Gilead, e derradeiro representante de uma linhagem de implacáveis pistoleiros desaparecida desde que o Mundo Médio onde viviam “seguiu adiante”. Para evitar a completa destruição desse mundo já vazio e moribundo, Roland precisa alcançar a Torre Negra, eixo do qual depende todo o tempo e todo o espaço, e verdadeira obsessão para Roland, seu cálice sagrado, sua única razão de viver. Estreia prevista para agosto, com Idris Elba e Matthew McConaughey.

Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven (Seguinte)

Dois jovens prestes a escolher a morte despertam um no outro a vontade de viver. Ainda sem data de estreia, o filme conta com Elle Fanning, que será Violet, uma das protagonistas, e tem direção de Miguel Arteta. O roteiro foi escrito pela própria autora Jennifer Niven.

As Aventuras do Capitão Cueca – Vol. 1 – Dav Pilkey (Companhia das Letrinhas)

Jorge e Haroldo são vizinhos e estudam na mesma escola. O que eles mais gostam de fazer é escrever histórias em quadrinhos e, juntos, inventaram o super-herói Capitão Cueca. Esse destemido guerreiro tem umas manias meio esquisitas quanto ao jeito de se vestir e uma identidade tão secreta que nem ele mesmo sabe quem é, mas está sempre pronto a lutar por justiça. Estreia prevista para outubro, com Kevin Hart e Ed Helms.

A Longa Caminhada de Billy Lynn – Ben Fountain (Intrínseca)

Oito militares que sobrevivem a uma batalha entre soldados americanos contra insurgentes iraquianos são convidados pelo governo para realizar uma turnê da vitória, cruzando os Estados Unidos. A apoteose da excursão está marcada para o Dia de Ação de Graças, no intervalo de um importante jogo de futebol americano no Texas Stadium. Mas nada sai como planejado. Estreia prevista para julho, com direção de Ang Lee, e Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Vin Diesel e Steve Martin no elenco.

Pastoral Americana – Philip Roth (Companhia de Bolso)

Filho de imigrantes judeus que deram duro para subir na vida, Seymour Levov tenta comunicar um legado moral à terceira geração da sua família. Esmagado entre duas épocas que não se entendem e desejam se destruir mutuamente, ele se apega até o fim a crenças que se mostram cada vez mais irreais. Sem data de estreia, com Ewan McGregor, Jennifer Connelly e Dakota Fanning.

Deixe a Neve Cair – John Green, Lauren Myracle, Maureen Johnson (Rocco)

Na noite de Natal, uma tempestade de neve transforma uma pequena cidade num inusitado refúgio para encontros românticos. São três divertidos contos de amor, com direito a armadilhas do destino. A adaptação para os cinemas está prevista para novembro.

A Garota na Teia de Aranha – Fernanda Sarmatz Åkesson (Companhia das Letras)

A hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist precisam se unir para enfrentar uma nova ameaça. Blomkvist recebe o telefonema de uma fonte confiável, dizendo que tem informações vitais aos Estados Unidos. A fonte está em contato com uma jovem hacker e o jornalista, que precisa de um furo para a revista “Millennium”, pede ajuda a Lisbeth. Ela, porém, tem objetivos próprios.

