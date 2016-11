Cineclube exibe curtas-metragens no Casarão de Ideias em sessões gratuitas

“Nessa sessão teremos os primeiros filmes de dois cineastas que vêm de uma ligação forte com o teatro, mas que desenvolvem estilos narrativos distintos dentro de temas considerados difíceis”. Assim Walter Fernandes, um dos nomes à frente do CineCasarão, analisa os trabalhos dos realizadores de audiovisual Diego Bauer e Francis Madson, que serão exibidos na programação do projeto nesta quinta-feira (24), a partir das 18h30, no Casarão de Ideias (rua Monsenhor Coutinho, 275, Centro). A entrada é franca.

De Bauer, os filmes são ‘O que não te disse’ e ‘O tempo passa’. Já de Madson, ‘Jardim de percevejos’ e ‘No céu da boca cresceu Saturno’. “O Diego Bauer trabalha numa narrativa mais clássica com temas complexos como a depressão e a violência doméstica, enquanto o Francis Madson busca uma narrativa mais radical, com aspectos do cinema experimental, explorando temas como a solidão e a maternidade indesejada. São cineastas que possuem uma boa dose de ousadia e que instigam o espectador”, opina Fernandes, que conta com uma vasta experiência profissional voltada ao audiovisual, com passagem pela Indiana Filmes (RJ), do diretor e produtor Marco Altberg, e com produções no Canal Brasil, Record e TV Cultura.

Sobre o projeto CineCasarão, lançado em outubro, com a proposta de promover uma discussão cinematográfica mais ampla, Fernandes disse que o resultado da estreia foi positivo. “Na primeira sessão tivemos um público de 15 pessoas e acredito que esse público aumentará conforme as sessões forem acontecendo mensalmente. O público foi bem participativo fazendo perguntas pertinentes aos realizadores sobre os detalhes estéticos e técnicos de suas produções. A ideia é criar o hábito de realizadores e cinéfilos se encontrarem e discutirem cinema em todo o seu escopo”, explica.

Após a exibição dos filmes desta edição, Diego Bauer e Francis Madson participarão de um debate com o público para que possam contar detalhes de suas produções e responder perguntas. Todas as ações do CineCasarão são dentro das atividades de manutenção do Casarão de Ideias por meio do prêmio da Fundação Nacional de Artes (Funarte) de Teatro Myriam Muniz 2015.

Convidados

Diego Bauer é ator, diretor e roteirista. Iniciou a carreira no teatro em 2009, e atuou em quatro espetáculos, ‘Ainda ontem’, ‘Dorothy Garland’, ‘A casa de inverno’ e ‘Obevandiva’. Apresentou-se em Manaus, Itacoatiara, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, participando três vezes do Festival de Teatro da Amazônia sendo indicado a Melhor Ator Coadjuvante em 2009. Em 2012 atuou no curta-metragem “A segunda balada”, vencedor do prêmio de Melhor Direção do 9° Amazonas Film Festival. Seu primeiro trabalho como diretor audiovisual foi no videoclipe da cantora Kely Guimarães, ‘Carnaval não é o ano inteiro’. No ano seguinte dirigiu seu primeiro curta de ficção, ‘O que não te disse’, e em 2016 dirigiu ‘O tempo passa’.

Francis Madson é mestrando em pós-graduação iInterdisciplinar de Ciências Humanas. Com uma carreira artística completa de experiências compensatórias, por seu trabalho de criação artística vasto, já foi citado na revista Subtexto Galpão CineHorto de Minas Gerais, além de ter estudado com artistas de renome nacional e internacional da dança e teatro. Ator, diretor, performance, bailarino, dramaturgo e professor, é bacharel em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Licenciatura em Teatro pela Universidade de Brasília. Todo o seu trabalho o proporcionou, inclusive, a participar da elaboração, debatedor, mediador lhe rendendo capacitação e experiências para fazer parte da coordenação de festivais, seminários, debates e outros. As produções ‘Jardim de percevejos’ (2012), ‘No céu da boca encostou Saturno’ (2015) e ‘Banho de cavalo’ (2016) são curtas-metragem escritos, dirigidos e codirigidos por ele.

