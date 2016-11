Cinebiografia da cantora Elis Regina chega aos cinemas nesta quinta-feira em todo o Brasil

Após 34 anos de sua morte, a cantora Elis Regina ganha o seu primeiro filme, que chega hoje nos cinemas. A atriz Andréia Horta, que já era fã da intérprete gaúcha, passou por intenso preparo para vivê-la nas telas. O longa ‘Elis’ mostra a jovem chegando ao Rio para gravar um disco e revela como ela acabou mudando o cenário da música brasileira com sua voz intensa – até morrer aos 36 anos.

“Eu tive dois meses intensos de preparação, trabalhando oito horas por dia, sete dias por semana. Fiz aulas de canto, tive sessões com uma fonoaudióloga. O mais importante foi a preparação corporal. Assisti a muitos vídeos para observar os movimentos dela, das mãos, dos braços, da coluna, da bacia e toda aquela energia que ia até a ponta dos dedos”, conta a atriz Andréia Horta.

O diretor revela que se viu em uma encruzilhada na hora de selecionar as cenas para o longa, já que Elis teve uma vida intensa, com sucessos, amores, filhos e rompimentos.

“É complicado mostrar uma mulher tão complexa em apenas duas horas. Minha missão é ajudar o público a conhecer mais a Elis e a tentar entender o que aconteceu para que ela morresse tão precocemente”, conta o cineasta Hugo Prata.

Com o filme, ele pretende, ainda, desmistificar a história da artista, esclarecendo, por exemplo, fatos que rodeiam sua morte. “A Elis acabou malvista, mas ela não usava drogas. Ela começou a experimentar cocaína no início da década de 1980, nos seus últimos meses de vida. A morte dela foi trágica, foi um erro de dose. O laudo dizia que a quantidade de droga que tinha no organismo dela não era suficiente para matá–la. Foi amadorismo, ela misturou com remédio para dormir e álcool. Era uma época em que ela estava separada do segundo marido e com três filhos pequenos, fazendo shows exaustivamente”, defende Andréia.

A importância de Elis para a história da música brasileira e para a luta dos direitos da mulher é lembrada pelo diretor. “Ela lutou contra os tubarões da bossa nova, ritmo que era cultuado no Brasil na época, e chegou com uma nova postura vocal”.

No filme, ela está rodeada desses tubarões. Aparecem na história o compositor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado) e o pianista César Camargo Mariano (Caco Ciocler), primeiro e segundo maridos de Elis, além de Miéle (Lucio Mauro Filho), de Jair Rodrigues (Ícaro Silva) e de Nelson Motta (Rodrigo Pandolfo) .

‘Elis’ ganhou três prêmios no Festival de Gramado deste ano. Foi considerado o melhor filme do ano pelo júri popular, venceu na categoria de melhor montagem e deu a Andréia Horta o prêmio de melhor atriz.

Filhos deram liberdade ao diretor

O filho mais velho de Elis Regina, o produtor João Marcelo Bôscoli, disse estar feliz em ver a história de sua mãe recontada no cinema. Ele viu o filme, pela primeira vez, há algumas semanas. “Eu fui até um cinema com o [diretor] Hugo Prata. Ele fechou a sala e assistimos juntos. Eu não quis me envolver na produção para dar a certeza de que o trabalho seria feito com liberdade. Tanto que, na época em que houve a discussão sobre as biografias no país, nossa família se posicionou contra a necessidade de nos consultar”, lembra.

Quando Elis morreu, Bôscoli tinha 12 anos. “Como sou mais velho, tenho muitas memórias dela. A minha felicidade é ver o nome da Elis e a beleza de sua trajetória como artista e como pessoa serem conhecidas e reconhecidas. De certa forma, o filme fala também sobre o nosso país, onde o Brasil se perdeu. Como diz a canção: ‘O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou’”, reflete o produtor, citando a música “O que Foi Feito Devera”, de Milton Nascimento, gravada com Elis.

Com a produção, Bôscoli matou um pouco da saudade do pai, Ronaldo Bôscoli, morto em 1994. “Que esse filme sirva para inspirar novas iniciativas e que outros artistas tenham as suas histórias contadas a partir dele. Conhecer a Elis e todos esses personagens só deixa o Brasil melhor. Estou muito feliz”.