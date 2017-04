Cineasta resgata obra de Silvino Santos

Nem a chuva ou tempo pôde apagar as imagens das películas guardadas há mais de 40 anos em algumas caixas do cineasta Roberto Kahane, que localizou e restaurou o filme “O Golpe Tenentista de Ribeiro Júnior”, dirigido pelo português pioneiro no cinema amazonense, Silvino Santos, morto em 1970. A obra de 1924, até então considerada desaparecida pela Cinemateca Brasileira, volta a estar acessível ao público, depois de quase um século e, neste sábado, será apresentada para o público no Casarão de Ideias, às 17h e às 19h.

Essas e outras películas foram parar nas mãos de Kahane em maio de 1970, ao final do sepultamento de Silvino Santos. Segundo o cineasta, o filho de Silvino, Guilherme Santos, o convidou para ir à casa do pai, pois possuía muito material que poderia despertar o interesse dele. “Chegando lá, eu fiz uma documentação do material, algumas chapas de vidro que ele fotografava, quando o Silvino veio fazer cinema e fotografar a Amazônia. Realmente, muito material. O Guilherme também me mostrou algumas latas que estavam ao relento no quintal, pegando chuva. Além delas, havia outras que as crianças que circulavam pela casa pegavam e queimavam porque, naquela época, o material era inflamável. Quanta coisa não havia se perdido! Aí ele perguntou se eu queria e eu imediatamente aceitei”, conta o cineasta. A partir daí foi uma verdadeira odisseia para restaurar os filmes, pois esse procedimento era feito somente no Rio de Janeiro. “Levei o material em latas de biscoitos amanteigados. Eu transportei o material escondido no avião porque era inflamável e não poderia ficar armazenado no bagageiro, onde a temperatura é alta. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, consegui falar com um técnico de laboratório e, aos poucos, fui recuperando os filmes”, relembra.

Desde que viu as primeiras imagens de Silvino Santos, Kahane ficou encantado. “Depois disso, fiz um curta-metragem de 13 minutos chamado ‘Silvino Santos – o fim de um pioneiro’, e foi por meio desse filme que ele ficou conhecido no Brasil todo. Na época, esse curta acompanhou o filme ‘Tubarão’, do Steven Spielberg, algo que era comum, pois vários curtas sempre deveriam estrear junto com algum longa, e isso foi um presente do Severiano Ribeiro para mim”, recorda.

Kahane morou no Rio de Janeiro por cinco anos e, em 1990, ele voltou a Manaus e começou um trabalho de resgate da memória do cineasta português para um programa de TV. Porém, apenas em 2015 ele viu a possibilidade de mostrar algo novo, quando foi contemplado por um edital aberto pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) relativo ao Prêmio Manaus de Conexões Culturais.

“Fui olhar minhas latas enferrujadas, quando me deparei com uma em que não havia título, nem nada escrito. Com 35 milímetros, a película só pode ser exibida no cinema mesmo. Fui ao shopping e o dono permitiu que fosse exibido. Quando abriu o telão, percebi que era o filme dado como desaparecido pela Cinemateca Brasileira sobre o golpe tenentista de Ribeiro Júnior e a chegada das tropas federais em 1924, que ocuparam a cidade de Manaus com o general Mena Barreto, que veio para a cidade prender o chamado ‘revoltoso’ tenente Ribeiro

Júnior”, conta.

Por meio do restauro e da digitalização do filme e, posteriormente, com a análise fílmica de 67 fotografamas especialmente selecionados, o cineasta realizou uma pesquisa que será publicada em um livro ainda a ser lançado.

Oficina

Prestigiar o filme na presença do cineasta será algo engrandecedor para entender os processos de restauro e guarda dos acervos fílmicos. Roberto Kahane é conhecedor da obra de Silvino Santos e um dos principais financiadores dos filmes do cineasta português.

Roberto Kahane irá oferecer duas oficinas destinadas ao público em geral e, em especial, a pesquisadores, cineastas, historiadores, produtores culturais e estudantes. As oficinas serão ministradas no Casarão das Ideias, localizado na rua Monsenhor Coutinho, 275, Centro, em dois horários, às 17h e às 19h.

Bruna Chagas

EM TEMPO