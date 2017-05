Cineasta amazonense palpita sobre vencedores do Festival de Cannes 2017

A decisão sobre quem levará a cobiçada “Palma de Ouro” e os demais prêmios do Festival de Cannes 2017, que ocorre neste domingo (28), cabe a Pedro Almodóvar, Will Smith, Jessica Chastain, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Maren Ade, Agnes Jaoui, Fan Bingbing e Gabriel Yared. O EM TEMPO conversou com quem entende do assunto aqui em Manaus e esteve lá no festival acompanhando de perto alguns dos filmes exibidos nas principais categorias. O cineasta amazonense, Sérgio Andrade, foi à Cannes prestigiar o conceituado evento da sétima arte e nos deu o panorama e as apostas dele para os possíveis premiados.

“Estive em Cannes de 16 a 24 de maio e tive a oportunidade de assistir 10 dos 18 filmes da competição oficial, mas vou fazer minha aposta de alguns prêmios, considerando todos da lista”, explica o diretor.

PALMA DE OURO: “120 Batimentos por minuto” ou “The Beguiled”

“120 Batimentos por minuto”: É um filme francês com teor autobiográfico do diretor Robin Campillo sobre a epidemia de AIDS entre os anos 1980 e 1990. Ele ganhou o prêmio da crítica no evento, neste sábado.

“The Beguiled”: Durante a Guerra Civil Americana, o soldado ferido John McBurney (Colin Farrell) é encontrado pelas mulheres de um internato feminino. A presença de John afeta a rotina delas, que estão enclausuradas há anos no lugar. Algumas temem que sejam punidas por terem o abrigado e outras se apaixonam pelo oficial.

PRIX DU JURY: “Good Time” ou “Loveless”

“Good Time”: Constantine (Robert Pattinson) e o irmão Nika (Ben Safdie) assaltam um banco. Na fuga, Nika acaba sendo preso. Agora, Constantine enfrenta muitos perigos e arrisca a vida em suas várias tentativas desesperadas para tirar o irmão da prisão.

“Loveless”: Um casal em processo de divórcio precisa se unir para encontrar o filho desaparecido desde a última briga deles.

GRAND PRIX: “Wonderstruck”

Em 1927, a pequena Rose foge de casa rumo a Nova York desejando conhecer Lillian Mayhew, estrela de cinema que idolatra. Em 1977, o menino Ben também escapa para NY, sonhando finalmente conhecer seu pai. Em determinado momento, as vidas das duas crianças surdas se cruzam de maneira inesperada.

DIREÇÃO: Safdie Brothers por “Good Time” ou Hong Sang Soo por “The Day After”

“The Day After”:Areum (Kim Min-Hee) está pronta para o seu primeiro dia de trabalho em uma pequena editora, onde ela precisa lidar com seu chefe Bongwan (Hae-hyo Kwon) e sua vida amorosa complicada. Após uma crise no casamento, no entanto, a esposa de Bongwan encontra um bilhete amoroso na mesa dele e acaba por envolver Areum nesta situação delicada.

INTERPRETAÇÃO MASCULINA

Robert Pattinson (Good Time)

INTERPRETAÇÃO FEMININA

Nicole Kidman (The Beguiled)

ROTEIRO

“The Killing of a Sacred Deer”

Steve, um carismático cirurgião, e um adolescente que procurar integrá-lo em sua complexa família. Quando as ações do garoto se tornam cada vez mais sinistras, a vida ideal de Steven começa a desmoronar e ele é forçado a realizar um impensável sacrifício.

Sobre o cineasta

Sérgio Andrade é um cineasta brasileiro nascido em Manaus, em 1967. Graduou-se em Comunicação Social na Estácio de Sá. Trabalhou como produtor local na região amazônica para diversas produções nacionais e internacionais para o cinema e TV.

Em 2008, se tornou cineasta ao dirigir seu primeiro curta. Seus três curtas e seu primeiro longa “A floresta de Jonathas” participaram de festivais importantes como Clermont-Ferrand, Rotterdam, Toulouse e Taipei. Sérgio também participou do Berlinale Talent Campus 2013.

Realizou os filmes Criminosos (2008); Um rio entre nós (2009); Cachoeira (2010) e A floresta de Jonathas (2012).

O Festival

A 70.ª edição do Festival anual de Cannes, um dos maiores eventos do cinema mundial, começou dia 17, no sul da França, e promete reunir os principais filmes e artistas da sétima arte até o hoje, dia 28 de maio na cidade de Cannes. O cineasta e roteirista espanhol Pedro Almodóvar foi eleito o presidente do júri do festival.

Para a edição deste ano, 49 longas-metragens de 29 países foram selecionados a partir de 1.930 inscritos (contando os trabalhos apresentados fora de competição, em sessões da meia-noite ou mostras especiais). Em 2016, foram 1.869.

Dos 49 selecionados, 18 competem pela “Palma de Ouro”

Uma “Palma de Ouro” especial foi feita para o 70º aniversário do festival. Ela será coberta pela primeira vez por uma nuvem de diamantes, como se fosse um pó de estrelas. A peça tem 118 gramas de ouro puro e 167 diamantes de 0,694 quilate e foi produzida pela casa de joias suíças Chopard.

