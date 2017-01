Cinco processos estão na pauta de retorno do TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) volta com sua primeira sessão de votação na próxima segunda-feira (23) e deverá apreciar cinco processos, todos relacionados a eleição de 2016. Entre as ações judiciais, existem duas representações, dois recursos eleitorais e um embargo de declaração.

Na pauta, encontra-se a representação de N° 124-07, que trata de um agravo direcionado ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros) por inserções de propaganda e veiculação política partidária e veiculação desrespeitando à Cota de Gênero, conforme o Art. 45 da lei nº. 9.096/95 que dispõe sobre os partidos políticos e a representação N° 106-83, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), também, foi enquadrado nos mesmo parâmetros de direito eleitoral do Pros.

Na primeira sessão do TRE, após o recesso também está incluso, o recurso eleitoral N° 664-55, do município de Manaus, que trata de um agravante por propaganda eleitoral degradante na internet e tem como agravado o ex-deputado estadual Marcelo Ramos Rodrigues; o recurso eleitoral N° 199-92, recorrente da Coligação “O Progresso Não Pode Parar” e o embrago de declaração N°61-92 que tem como embargante a Coligação “Com a Força do Povo o Trabalho Continua”.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), teria sua primeira sessão de votação da próxima terça-feira (24), a pauta de apreciação dos desembargadores deverá ser disponibilizada no site da instituição na sexta-feira (20).

Henderson Martins

EM TEMPO