Cinco policiais no AM são denunciados pelo assassinato da soldado Deusiane em 2015

A morte da soldado do Batalhão Ambiental Deusiane da Silva Pinheiro, com um tiro na cabeça, dia 1º de abril de 2015, ocorrido na base flutuante do batalhão ambiental, no bairro Tarumã, Zona Oeste, contou com mais um agravante nesta quarta-feira (26).O cabo da Polícia Militar Elson dos Santos Brito e outros soldados, identificados como cabo Jairo Oliveira Gomes, soldado Júlio Henrique da Silva Gama, cabo Cosme Moura Souza e cabo Narcísio Guimarães Neto foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM), por assassinato da vítima.

Segundo familiares de Deusiane, ela e o cabo Elson mantinham um relacionamento amoroso e, por não aceitar o fim do namoro, o cabo tirou-lhe a vida. O caso já havia sido encaminhado à Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar do Amazonas (DJC/PMAM), que pediu arquivamento do processo por falta de provas que comprovassem suicídio, conforme alegado anteriormente.

Desde o dia do crime, Elson e os comparsas apresentaram à versão que a soldado havia cometido suicídio, por não aceitar o termino do relacionamento amoroso com o cabo Elson. No entanto, como foi divulgado em junho de 2015, com exclusividade pelo jornal Agora, o laudo feito no local de crime, apontou que a soldado havia sido assassinada, e que o local teria sido revirado pelos policiais amigos de Elson, na tentativa de forjar o suicídio.

Consta na denúncia do Ministério Público, produzida pelo promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros, titular da 17ª promotoria de Justiça, que o cabo Elson foi o autor do disparo na cabeça de Deusiane que lhe causou a morte. “Flui nos autos que o denunciado Elson e a vítima mantinham um relacionamento conturbado, após o cabo reatar o namoro com sua ex-companheira Lídia, ao mesmo tempo que desejava manter a relação com a vítima, que por sua vez, não aceitava o triângulo amoroso. O problema aumentou após Deusiane e Lídia se encontrarem e entrarem em luta corporal, causando hematomas na vítimas. Desde então, Deusiane decidiu terminar o relacionamento e o cabo Elson passou a ameaçar a vítima, chegando a colocar uma arma na cabeça de Deusiane para que ela entregasse o celular ao denunciado”.

Ainda segundo a denúncia, no dia do crime, Elson e Deusiane estavam no piso superior. Cabo Jairo, soldado Júlio, cabo Cosme e cabo Narcizio estavam no piso inferior, quando ouviram um barulho de tiro. Ao subirem no local, avistaram Deusiane caída no chão e o cabo Elson próximo ao corpo, versão essa, negada pelos denunciados.

“Segundo os peritos, o disparo que atingiu a vítima originou-se da arma de série 51035. A conclusão deu-se após exame complementar com reagente luminol, que detectou maior concentração de sangue no ferrolho da arma, que supostamente estaria com Deusiane. Ocorre que, o ferrolho periciado na arma com essa numeração seria na verdade o ferrolho da arma de série 71893, exatamente a arma cautelada para o denunciado Elson. A troca de ferrolho de duas armas, apesar de ser um procedimento rápido, não poderia ter ocorrido sem a conveniência dos demais colegas de farda do cabo Elson”, concluiu o promotor.

De acordo com os autos, Elson foi denunciado pelo artigo 205 do Código Penal Militar (CPM), matar alguém a traição e emboscada. Já os outros soldados, apontados como cúmplices, irão responder pelo artigo: fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, como testemunha.

O caso tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri. Caso os denunciados sejam pronunciados pelo juiz, os policiais devem ir a júri popular pelo assassinato.

Ana Sena

EM TEMPO

