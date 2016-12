Cinco pessoas são presas com 40 quilos de drogas

Cinco pessoas foram presas com aproximadamente 40 quilos de drogas, do tipo skank e pasta base de cocaína, mais R$ 12 mil em espécie, além de uma embarcação. A prisão ocorreu na tarde dessa terça-feira (20), na Região Metropolitana de Manaus. Os suspeitos foram apresentados à imprensa, na manhã desta quarta-feira (21), em coletiva de imprensa na Delegacia Geral da Polícia Civil, situada na Zona Centro-Oeste.

Roberto de Souza Ramos, 42, a namorada dele, Tatiane Gomes de Souza, 28, e os comparsas, Henrique Rodrigues Argote, o ‘Quick’, 55, Deibi Tomaz Andrade, 39, e Sildomar Vieira Andrade, 60, foram presos.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), sob comando do delegado Paulo Mavignier, em conjunto com a Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), além do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Conforme o delegado Paulo Mavignier, os policiais abordaram, inicialmente, Roberto e Tatiane que estavam vindo de Manacapuru para Manaus, em um ônibus do transporte intermunicipal. Eles estavam no coletivo, que trafegava na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro Compensa, Zona Oeste. A polícia apreendeu com eles cerca de 13 quilos de drogas.

Após depoimento, os dois confessaram onde estava o restante da droga. Henrique, Deibi e Sildomar foram presos em uma embarcação frigorífica ancorada no município de Manacapuru (a 66 quilômetros de Manaus). No local, a polícia encontrou o restante do entorpecente.

Em depoimento, os suspeitos confessaram que a droga vinha do município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) e seria distribuída para os traficantes da capital. Tatiana afirmou à polícia que ia ganhar R$ 2 mil para transportar a droga. Segundo a polícia, essa não seria a primeira vez que os suspeitos transportam as substâncias ilícitas para Manaus.

