Cinco pessoas desaparecem na Reserva Adolpho Ducke

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) inicia buscas, na manhã desta sexta-feira (7), após cinco pessoas, entre 17 e 20 anos, desaparecerem na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Segundo o órgão, três homens e duas mulheres, que não tiveram os nomes revelados, entraram na área em direção a Prainha, ainda na quinta-feira (6), mas não retornaram até esta manhã.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, uma equipe composta por quatro militares do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente já se deslocou para área e iniciou as buscas.

Uma das pessoas desaparecidas é menor de idade. A mãe de uma delas, com nome não divulgado, fez um Boletim de Ocorrência para registrar o desaparecimento. Foi ela quem acionou os Bombeiros.

Bruna Souza

EM TEMPO