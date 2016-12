Cinco municípios do Amazonas deverão ter novas eleições em 2017

Cinco municípios do Amazonas deverão ter novas eleições caso sejam mantidas as cassações dos registros eleitorais dos prefeitos eleitos. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e as datas dos novos pleitos ainda não foram definidas. Estão nessa situação os prefeitos eleitos Antônio Roque (Apuí), Antônio Maia (Itamarati), Ramiro Gonçalves (Careiro da Várzea), Raimundo Chicó (Anamã) e Wilton Pereira (Novo Airão). O secretário judiciário do tribunal, Waldiney Siqueira, disse que todos os casos se referem a “ficha suja”. “Dificilmente eles vão conseguir reverter essa situação”.

Os recursos para se manter nos cargos serão ajuizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma vez que a corte do TRE-AM já cassou seus respectivos registros.

Além desses cinco municípios, há particularidades como o caso do prefeito Mina Santana (PSD), de Novo Aripuanã, que teve a sentença expedida pela comarca do município e anulada pelo TRE, pela ausência de informação no processo. O caso foi devolvido para julgamento. Já em Barcelos, o prefeito eleito Edson Mendes (PSD) pode ser diplomado e posteriormente perder o cargo, porque há uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) tramitando no tribunal que o acusa de ter alugado um helicóptero para a campanha eleitoral e utilizado alta quantia em dinheiro sem ter incluído o serviço e o gasto na prestação de contas. O processo ainda está na comarca e deve chegar em breve ao tribunal.

Ao falar sobre o destino das administrações municipais após uma decisão negativa do TSE, Siqueira esclarece que os candidatos que já foram diplomados e que possam ser empossados antes da decisão do TSE terão de sair de seus cargos para que o presidente da Câmara municipal assuma a função e convoque novas eleições. “O TRE tem 90 dias para fazer novas eleições. O Tribunal Superior nos dá os meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 para a realização de novas eleições. Então, aguardaremos a decisão da corte superior para começarmos a preparar o novo pleito”, explicou.

O agendamento das eleições dependerá de cada comarca e não acontecerá simultaneamente. Antes do dia do novo pleito, a cidade terá 40 dias para campanha eleitoral. “Toda a estrutura (urnas e equipe técnica) será levada para os interiores. É uma nova eleição”, acrescentou.

No momento, o Tribunal Regional Eleitoral concentra-se em finalizar os julgamentos de candidatos eleitos até o prazo limite da diplomação, dia 19 deste mês. Após esta data, os processos serão suspensos até o dia 20 de janeiro e com possível julgamento, posterior, pelo TSE, somente em fevereiro.

A quatro sessões do final do ano, a corte do TRE-AM, decidiu que os julgamentos que podem levar à cassação do diploma de candidatos eleitos só poderão ser julgados com o quórum completo, com sete membros. A ordem aconteceu, ontem, após questionamentos de que houve decisões tomadas pela corte com ausência de membros, o que pode ser anulado, posteriormente, pelo TSE e trazer o processo de volta ao TRE, protelando uma decisão final.

Para que isso não aconteça, foi decidido que, em caso de ausência, o membro deverá avisar à corte com antecedência para que o suplente de mesma classe possa fazer a substituição.

Fabiane Morais