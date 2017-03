Cinco mil pessoas devem participar da procissão de São José Operário

O Santuário de São José Operário, localizado na Rua Visconde de Porto Alegre, 820, Praça 14 de janeiro, Zona Sul, irá realizar no próximo domingo (19), a solenidade do santo, esposo de Maria, com cinco missas ao longo do dia e sua tradicional procissão.

Ao contrário dos anos passados, as missas acontecerão nos horários de 6h15, 9h, 12h, 16h e 19h apenas no Santuário São José, de onde, às 17h30, sairá uma procissão que percorrerá algumas ruas do bairro.

O roteiro a ser seguido terá sua saída do Santuário seguindo até a avenida Sete de Setembro de onde seguirá para avenida Castelo Branco, passando pela avenida Ramos Ferreira e finalizando na avenida Duque de Caxias – quando entrarão pelo estacionamento do Santuário para a missa campal, que acontece às 19h. A celebração será celebrada por Dom Edmilson Tadeu Canavarros, bispo auxiliar de Manaus.

Para o padre João Benedito Cunha, a crise econômica do país aumentou a procura pelo padroeiro dos trabalhadores.

“Tenho percebido, durante as missas e principalmente durante as novenas mensais, que o número de fiéis, devotos de São José, aumentou. Acredito que essa renovação de fé e a esperança de conseguir um emprego dão-se em virtude da crise econômica que o nosso país tem passado. Com isso, estamos esperando este ano dobrar o número de fiéis na procissão”, disse o pároco, referindo-se ao número de devotos que participaram da romaria, ano passado, que chegou em torno de cinco mil pessoas.

Programação

Horário das missas – 6h15 | 9h | 12h | 16h e 19h

Horário da Procissão – 17h30

Roteiro da Procissão – Saída do Santuário São José na Av. Visconde de Porto Alegre até a Av. Sete de Setembro de onde seguirá para à avenida Castelo Branco, passando pela avenida Ramos Ferreira e finalizando na avenida Duque de Caxias com missa campal.

Com informações da assessoria