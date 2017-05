Cinco homens são julgados por assassinato de adolescente em Manaus

Os acusados Jonne Jackson de Souza Farias, Eliesio Machado Albano, Márcio André Paiva Rodrigues, Igor da Silva Ferreira e Luciano Nogueira, estão em julgamento pelo assassinato do adolescente Davi Lima da Silva, 17, durante júri popular, que acontece no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, na manhã desta sexta-feira (12). Os réus estão sendo julgados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O julgamento conta com duas testemunhas, sendo uma confidencial.

Conforme denúncia do Ministério Público do Estado (MPE), em agosto de 2014, na rua 15 de outubro, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, os acusados abordaram Davi, o imobilizaram e o arrastaram pela rua, o executando com dois tiros na cabeça. O motivo do assassinato foi uma dívida que Davi tinha com os réus, relacionado ao tráfico de drogas.

A previsão é que o julgamento da 2a. Vara do Tribunal do Júri, presidido pelo Juiz Odílio Pereira Costa Neto, termine somente no sábado pela tarde.

