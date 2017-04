Cinco homens são julgados acusados de matar pai e filho

Os réus Eriklin Serrão Araújo, 22, Ewerton Serrão de Araújo, 25, o “velhinho”, Dariel Amorim Ribeiro,23, Júlio Sanches Pinto de Sousa, o “Chegado”,23, e Clodonilson Oliveira Cardoso, o “Kodozinho”,23, estão sendo julgados na manhã de segunda-feira (24) acusados de tentarem matar pai e filho, Lorival Rabelo Mendes Filho e Mikael Ugo Teixeira Mendes, respectivamente, em setembro de 2014. O júri popular aconteceu no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Durante o depoimento da mãe e esposa das vítimas, houve um tumulto no fórum entre a depoente e os advogados de defesa dos réus.

De acordo com a denúncia feita pela Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), os acusados invadiram a casa das vítimas, localizada na rua Enoque Reis, bairro da Paz, Zona Oeste. Armados, Ewerton e um adolescente de 17 anos e atiraram contra Mikael que foi executado com cinco tiros e Lorival morto com dois tiros. Durante os disparos, Eriklin, Clodonilson e Júlio esperavam ao lado de fora da casa para dar fuga aos comparsas e Daniel, que foi o mandante do assassinato, comandava tudo pelo telefone.

Ainda segundo a denúncia, Ewerton e o adolescente ainda tentaram matar o irmão de Mikael, que não teve o nome revelado, que estava com uma criança no colo e acabou implorando que não matasse ele nem o filho dele. O irmão da vítima foi poupado pelos atiradores.

Em depoimento, uma testemunha confidencial afirmou que Júlio e Ewerton foram autores dos disparos e que Dariel ficou de fora da residência esperando as vítimas serem assassinadas para assim pedir um táxi e fugirem do local.

Os acusados respondem por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. O julgamento está previsto para acabar na noite dessa segunda-feira.

Ana Sena

EM TEMPO