Cinco ficam feridos após embarcação pegar fogo em Anori

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro embarcações em Anori, que fica localizado a 191 km em linha reta de Manaus, por volta de 17h30, desta sexta-feira (13). De acordo com informações de um morador, uma embarcação estava abastecendo um caminhão-tanque, prática comum na região, quando uma faísca teria causado uma explosão, que atingiu as embarcações.

Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), as vítimas Berneson Ribeiro de Souza teve queimaduras de 1° e 2° grau, Jaime Xavier Viana fraturou a perna esquerda, Jefferson Gomes Marialvo sofreu insuficiência respiratória, Neitton Santos da Silva teve intoxicação respiratória e outra pessoa identificada como Leandro sofreu queimaduras de 2° grau.

As vítimas com quadro grave de queimaduras, insuficiência e intoxicação respiratória estam a caminho de Manaus e serão atendidas no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Já o homem com fratura na perna deve ir para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio.

Leia também: Embarcação naufraga no Rio Solimões e professor desaparece

Sem bombeiros

Anori é um dos 55 municípios que não tem base do Corpo de Bombeiros e, nesses casos, precisa que uma equipe de uma cidade mais próxima se desloque para atender a ocorrência, nesse caso, Manacapuru, que está distante 122 km em linha reta da cidade.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé, são as únicas cidades onde existem bases dos Bombeiros.

Conforme os Bombeiros, existe um estudo em andamento para que em 10 anos, mais municípios sejam beneficiados com uma base, um deles é Humaitá, tendo em vista o alto volume de queimadas registradas perto da localidade.

Raphael Tavares

EM TEMPO

