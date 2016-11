Cinco anos após crime cometido no Pará, homem é preso por estupro de criança em zona rural de Manaus

Alfredo Figueiredo Duque, 37, foi preso na manhã desta quinta-feira (17) por estupro de vulnerável quando foi interceptado na casa onde morava, localizada no ramal Pau Rosa, quilômetro 14 da rodovia federal BR-174, Zona Rural de Manaus. O crime cometido por Alfredo, ocorreu em setembro de 2011, no município de Terra Santa, no estado do Pará.

De acordo com o delegado titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rodrigo de Sá, o mandado de prisão em nome de Alfredo foi expedido no dia 11 de março de 2014, pelo juiz da Vara Única de Terra Santa, Horácio de Miranda Lobato Neto. Conforme o documento, o infrator foi denunciado por estuprar uma criança de 11 anos em setembro de 2011, na zona periférica daquele município.

O delegado declarou que outros infratores estão sendo monitorados pelas equipes do 20º DIP após denúncias recebidas durante diligências policiais em comunidades de difícil acesso. Rodrigo de Sá destacou que Alfredo, além de estar sendo procurado por estupro de vulnerável, foi acusado por populares pela apresentação de um comportamento agressivo.

Alfredo foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CPDM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria