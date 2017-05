Cimento no Amazonas é um dos mais caros do país

O cimento vendido para construtoras e consumidores finais no Amazonas está no ranking dos mais caros do pais, alcançando uma margem surpreendente de 40%. De acordo com análise feita pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), a tonelada do cimento em Minas Gerais, um dos mais baratos, custa R$ 320, enquanto que no Amazonas a mesma quantidade é vendida a R$ 530, mesmo pelas marcas com produção local.

Outro Estado que mais se aproxima do preço do Amazonas é o Distrito Federal, com custo de R$ 400, logo depois vem São Paulo, bem mais em conta, vendendo a tonelada do cimento por R$ 360, em média. No Ceará, o custo médio é de R$ 350, no Rio de Janeiro R$ 340 e, por fim, Minas Gerais, com um dos mais baratos do país, R$ 320.

O diretor da Comissão de Materiais e Inovação Técnica do Sinduscom-AM, Robério Arruda, disse que os empresários da construção civil não entendem o motivo da diferença tão acentuada. “A empresa Nassau, com todos os incentivos fiscais que tem por conta da Zona Franca de Manaus, ainda vende muito caro. Não compete em preço com o cimento que vem do Ceará e Pará, que, mesmo sem nenhum incentivo fiscal, passam mais barato que da Nassau, que fabrica aqui em Manaus”, observa.

O empresário disse que ao fazer conta de preços dos cimentos, notou que comprar de Fortaleza, já com frete incluso, estava saindo mais barato que comprar aqui na cidade. Arruda conta que aqui estavam cobrando R$ 25,50 por saco, enquanto que comprar de Fortaleza custava apenas R$ 19,50 o saco para entregar no pé da obra, já com frete incluso.

A quantidade de consumo varia de acordo com a obra, que, nesse caso, é por contêineres de 650 sacos cada, comprados com antecedência, que totalizavam 28 toneladas. “A diferença de preço é gritante e não compensa comprar cimento aqui”, detalha Robério Arruda.

Diferenças

E a desvantagem do amazonense em relação ao cimento não fica apenas no preço. De acordo com Robério Arruda, até a quantidade de quilos vendida por saco é menor que nos outros Estados. Enquanto aqui todos as marcas vendem sacos de 42,5 quilos, nas demais regiões, a maioria dos sacos de cimento é de 50 quilos. “Já foi aberta até CPI do Cimento para fazer investigação, mas até agora não tivemos resultados”, afirma.

Joandres Xavier

EM TEMPO