Cigarro, um perigo lícito: especialista fala sobre importância do combate ao fumo

No Brasil, todos os anos morrem cerca de 200 mil pessoas em decorrência do consumo do cigarro, esses dados do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) revelam a gravidade da situação. As mortes ocorrem principalmente através de infarto, que tem se tornado cada vez mais frequente também entre os jovens, ou do câncer de pulmão, uma das doenças mais agressivas provocadas pelo fumo.

Por isso, reconhecendo que o problema se trata de um risco à saúde pública, o governo do país institui, desde o fim da década de 80, o dia 29 de Agosto como o Dia Nacional de combate ao fumo. A iniciativa vem acompanhada do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT), que reúne uma série de ações como forma de conscientização e prevenção ao problema. O tabagismo é um mal que atinge não só o fumante, mas também que convive com ele, que acaba inalando as substâncias nele contida, como afirma Juliana Puka, pneumologista do Hapvida.

“O tabagismo prejudica os fumantes e os que estão a sua volta, os chamados tabagistas passivos. Isto ocorre devido à inalação de substâncias tóxicas da fumaça, pois a fumaça que sai da ponta do cigarro e se difunde no ambiente contém em média 3 vezes mais nicotina, 3 vezes mais monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala. Portanto, esta exposição pode causar ainda mais problemas do que ao próprio fumante e não existe nível seguro de convívio”.

E foi exatamente por essa razão que em dezembro de 2011 foi instituída a Lei 12. 546 que proíbe o fumo em locais fechados em todo o país. Para ilustrar melhor, vamos imaginar um único cigarro, só ele contém mais de 4.700 substâncias tóxicas a saúde, entre elas a nicotina, responsável direta pela dependência como explica a pneumologista.

As mortes ocorrem principalmente através de infarto

“A nicotina é uma droga psicoativa, isto é, uma droga estimulante. Ao ser inalada, age no cérebro como a cocaína, porém de forma ainda mais rápida, em torno de 7 a 19 segundos, modificando o estado emocional e comportamental dos indivíduos e dando-lhes sensação de prazer. Ela não é a substância mais agressiva do cigarro, porém é a que causa tolerância e dependência, ou seja, é a responsável por fazer com que o indivíduo consuma cada vez mais cigarros, com todas as outras substâncias tóxicas. Além disso, causa problemas cardiovasculares, gastrite, úlceras e, no pulmão, a liberação de substâncias que degradam a sua estrutura, desencadeando o enfisema pulmonar”.

O tabagismo é responsável por pelo menos 50 doenças, além do câncer de pulmão, dentre elas, tromboses, envelhecimento precoce, disfunção erétil e complicações na gravidez, com grandes chances de morte fetal ou neonatal.

De acordo com dados do Inca, a maioria dos fumantes, tem o primeiro contato com o cigarro ainda na adolescência por meio de amigos, o que justifica o número crescente de jovens com problemas graves de pulmão e alto índice de mortes entre adultos com menos de 50 anos. Vale ressaltar que quanto mais cedo o adolescente inicia o consumo, maior o risco de problemas respiratórios agudos e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O cigarro também compromete a resistência física e a aptidão, a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue, ou seja, ainda que o fumante seja praticante de esportes, seu desempenho será consequentemente afetado pelo uso do cigarro e desencadearão danos irreversíveis.

A maioria dos fumantes tem o primeiro contato com o cigarro ainda na adolescência por meio de amigos

“Quem fuma, aumenta agudamente o risco de eventos cardiovasculares quando realiza alguma atividade física, pois se somam os efeitos sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca. A prática de atividades físicas podem manter os indivíduos estáveis por algum tempo, sem que os fumantes percebam ou sintam os danos, mas se engana quem acha que existe uma compensação, pois os danos aparecem após alguns anos”, destaca a especialista.

Por isso, o governo tem investido em campanhas de conscientização e desenvolvido programas de ajuda a quem deseja se livrar do vício, o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, por exemplo, é o maior deles, ele permite o acesso gratuito ao tratamento e pode ser encontrado na rede pública de saúde, o SUS. A força de vontade e o empenho, são fundamentais para quem deseja abandonar o cigarro, mas ajuda de profissionais, amigos e o apoio dos familiares são fatores indispensáveis no processo de recuperação do dependente, afinal, o cigarro também é uma droga e a dependência torna o tratamento ainda mais complicado como detalha Juliana.

“É importante entender que quem fuma sofre de uma dependência química, ou seja, é alguém que ao tentar deixar de fumar se defrontará com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem sofrimento, e por isso precisa de ajuda – disponibilizada por pneumologistas, psicólogos e/ou psiquiatras”.

