Cientistas conseguem curar HIV em animais

Um estudo realizado na Lewis Katz School of Medicine (LKSOM, que faz parte da Instituição), em parceria com a Universidade de Pittsburgh, aponta o vírus HIV, que foi colocado em células humanas em camundongos, foi totalmente eliminado. A iniciativa trouxe esperança para os especialistas que cuidam da doença e as pessoas infectadas no mundo.

De acordo com a equipe de cientistas esta é a primeira vez que a replicação do HIV-1 pode ser completamente suprimida e o vírus é eliminado de células infectadas em animais. O resultado foi possível após a utilização de uma tecnologia de edição de genes, conhecida como CRISPR/ Cas9.

O próximo passo seria repetir testes em primatas e, posteriormente, em pacientes humanos.

