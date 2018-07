Seu celular pode explodir! Saiba como evitar

Manaus - Cada vez mais tem sido recorrentes os casos de celulares que explodem. O último caso noticiado na imprensa foi o de um enfermeiro da cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo, que aconteceu no dia 29 de junho deste ano. Antônio Carlos dos Santos, de 30 anos, relatou que tirou o aparelho do carregador e o colocou no bolso da calça enquanto escovava os dentes, e foi aí que o acidente aconteceu.

No entanto, a explosão é apenas um dos riscos oferecidos pelos aparelhinhos, que passaram a fazer parte do cotidiano de praticamente todos os seres humanos que vivem no século 21.

Segundo o professor Dr. Helder Cruz, que é chefe do Departamento de Eletricidade da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (FT/Ufam), o celular pode derrubar um avião.

"Quando tomamos um voo, sempre é pedido para não usar celular por enquanto, uma vez que a radiofrequência emitida por celulares pode alterar o comportamento e o uso dos instrumentos de bordo, tanto na decolagem como na aterrissagem, que são considerados os momentos mais críticos de uma viagem aérea", afirma o docente, que coordena o Laboratório de Sistema Elétricos de Potência e Redes Elétricas Inteligentes (Sisrei) da FT/Ufam.

Radiofrequência emitida por aparelhos celulares pode alterar o comportamento e o uso dos instrumentos de bordo, na decolagem e na aterrissagem de aviões. | Foto: Reprodução

De acordo com o docente, outro risco que o celular pode oferecer é a questão da radiação, perceptível quando o aparelho está ligado na tomada, carregando, e o usuário escuta um barulho leve. "Essa é a onda de radiação, viajando com uma determinada porção de energia", salienta o professor.



Riscos de explosão

No entanto, outro risco que pode acontecer é o celular explodir, devido à grande descarga elétrica. O professor Helder Cruz explica que a bateria pode ser danificada se, inclusive, o celular for carregado em uma porta USB no computador, uma vez que a tensão dos computadores é diferente da tensão de um carregador de bateria normal.

"Os testes feitos em baterias de celular não trabalham com a rede de um computador, e sim com o nível de tensão DC, que é o do celular. Isso não seria um problema, se não existisse uma falha de isolamento no sistema do celular", disse.

Celular pode explodir devido à descarga elétrica que é submetido | Foto: Divulgação

Outro risco de explosão, segundo o pesquisador, é caso haja uma descarga na rede e a pessoa estiver usando o celular carregando.

"O pico de energia pode romper o isolamento e atingir quem estiver usando. O fato de a pessoa chegar em algum lugar e querer conectar o celular na tomada é outro risco. Isso acontece muito em áreas molhadas. Eu vi, recentemente, um caso em que uma pessoa estava usando o celular na banheira, conectado na tomada. Ela foi querer tirar uma selfie e tomou um choque elétrico na água".



Bateria tufada

Mais um problema que também atinge muitos usuários é quando a bateria do celular "incha". A depender do tipo de bateria, isso acontece em razão do acúmulo de gases nela.

"Quando ela aquece, há uma volatização do material. Se a bateria tufou, mas não chegou a estourar, isso acontece em função do acúmulo de gases do ambiente onde ela está confinada", explica Cruz.

Quem sofreu com o problema da bateria "tufada" foi a estudante Melissa Costa, de 23 anos. Ela conta que o celular dela, da marca Samsung, esquentava muito rápido durante a recarga da bateria, e isso começou a preocupá-la.

"Isso aconteceu em 2014. Eu tinha ganhado esse celular do meu pai de presente. Teve, uma vez em que eu estava num culto da igreja tirando umas fotos, e percebi a bateria inflar bastante. Daí em diante, passei a usar o celular com mais cuidado, e não usava muito a câmera, porque só acontecia quando usava a câmera".

A bateria do celular de Melissa Costa, de 23 anos, inchou tanto que acabou danificando o próprio aparelho. | Foto: Divulgação

A estudante ainda relata que houve um dia em que ela precisou usar o celular para registrar um evento, e acabou que a bateria inflou tanto que não diminuiu mais.

"Nessa hora eu desliguei o celular, mas mesmo assim ela não diminuiu. Conversei com meu pai e meu namorado sobre o problema, e foi aí que eles me disseram que a bateria tinha explodido internamente", recorda.



O problema da "bateria tufada" também acontece com os usuários de iPhone, como no caso do jornalista Luís Henrique Oliveira, de 24 anos. Ele precisou trocar a bateria do celular, mas depois de um tempo de uso, o pior aconteceu.

"Eu tinha o costume de usar o celular carregado na tomada, e em determinado dia, eu percebi a bateria tufando, e tufando, e tufando. E ficou inchando por um bastante tempo, até que em determinado dia, o celular e a bateria estavam absurdamente inchados. Para completar, nesse dia eu estava bem chateado, e quando vi o celular assim, comecei a, eu mesmo, quebrar o celular. Com meia hora, eu vi ele pegar fogo. Apaguei o fogo, e ele não ligou mais. Só que no dia seguinte, o despertador ainda funcionou", relembra Oliveira, aos risos.

A bateria do celular de Luís Henrique Oliveira explodiu, e o celular acabou pegando fogo. No dia seguinte, entretanto, o despertador do celular destruído tocou. | Foto: Márcio Melo

Prevenção



Para Helder Cruz, a melhor forma de prevenir casos como esse ainda é a educação, já que o consumidor brasileiro não tem, infelizmente, a cultura de ler manuais de utilização.

"Os manuais ensinam corretamente a forma de carregar e todos os cuidados que se deve ter. O consumidor precisa entender que não existe um celular à prova de tudo. Se existisse, seria muito caro. Os produtos que são energizados tem a sua proteção e tudo, mas o usuário precisa ter cuidado na utilização".

Cruz ainda destaca que, na compra de um novo carregador, é importante que o consumidor analise a procedência e até mesmo local onde ele está sendo comprado.

O celular pode explodir, explica especialista | Foto: Marcio Melo

"Geralmente dá problema no fio ou queima, e a gente tem costume de ir na primeira lojinha e comprar um novo sem nem perguntar a procedência. Então é sempre importante pesar tudo isso na balança, e comprar algo de qualidade".

Para finalizar, o docente ainda ressalta que a ideia principal é evitar ao máximo o uso do celular conectado na rede. Para ele, o usuário precisa se conscientizar dos riscos a que ele está submetido no uso do aparelho.

"A gente não vai dizer que esses casos são corriqueiros, porque eles não são. No entanto, em certas situações, os riscos aumentam bastante, e aí o consumidor precisa estar preparado e ter muito cuidado, para que o usuário não seja ainda mais prejudicado", completa.

