Tucano preso em fio de pipa é resgatado no Museu da Amazônia

Manaus - Neste fim de semana, a história de um tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus vitellinus) mobilizou a equipe de colaboradores do Museu de Amazônia e o Corpo de Bombeiros. No fim da tarde de sábado (11), a ave foi vista por visitantes se debatendo presa na palmeira de açaí no lago das vitórias-régias.

O animal ficou preso pelos pés por uma linha de pipa. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no resgate, mas com a escuridão o animal não foi localizado.

O animl ficou preso pela linha de cerol da pipa | Foto: Divulgação





Leia também: Psicologia felina: veterinária fala das verdades e mitos dos bichanos

Na manhã seguinte, a equipe do Corpo de Bombeiros foi novamente acionada para que o resgate fosse feito com segurança. Uma escada adequada foi utilizada para chegar até onde estava o tucano.

O animal foi retirado do açaizeiro pelas equipes do Museu da Amazônia e dos Bombeiros e estava com muita sede | Foto: Divulgação

O animal foi retirado do açaizeiro com muita sede. Após se recompor, foi solto nas matas da Reserva Florestal Adolpho Ducke. A guarnição que realizou o resgate do tucano estava composta pelos bombeiros militares Sgt. Luiz Almeida, Sgt. Rainerio e Sd. R. Pantoja.

Todos eles receberam o convite especial para visitar o MUSA acompanhados pelas famílias.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Baleia Orca não larga filhote morto há 16 dias e intriga pesquisadores

Vídeo: cobra sucuri é resgatada em conjunto residencial de Manaus