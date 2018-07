Veja o vídeo: 6 lagartas mais perigosas do mundo

Algumas lagartas presentes na natureza produzem venenos altamente tóxicos e podem causar graves queimaduras e alergias na pele de quem as toca. Confira 5 lagartas que você deve tomar distância:

Lagarta aranha

Lagarta aranha contém pelos que cobrem toda sua extensão e podem causar alergia e erupções | Foto: Rudimar Narciso Cipriani/ TG

Essa lagarta não contem glândulas de veneno em seu corpo, mas os pelos que cobrem toda sua extensão podem causar alergia e erupções na pele de quem toca-la, essa lagarta não tem uma coloração predominante, elas podem assumir diversos tons de cores desde tons mais claros e até mesmo tons mais escuros. De qualquer forma não é recomendado pegar essa lagarta na mão.

| Foto: Reprodução

Lagarta rosa ferroante



Essa lagarta é encontrada nas florestas do leste dos Estados Unidos chegam a medir 2,5 cm e são bem coloridas, mas o que mais chamam a atenção nessas lagartas são as protuberâncias espinhosas que ela tem pelo corpo, normalmente nas cores amarela ou vermelha, e se por um descuido você tocar nesses espinhos a ponta quebra e você vai ter irritação na pele, o importante é você tomar cuidado caso esteja passeando nas florestas do leste dos Estados Unidos.

Lagarta lesma | Foto: Reprodução

Lagarta lesma



Essa lagarta até parece que esta usando uma camisa correto? Suas cores são incríveis, essa lagarta é nativa do leste da América do Norte, elas se alimentam de uma grande variedade de plantas, essas lagartas também têm dois pares de grandes chifres em cada extremidade, e como em grande parte do corpo eles também têm pelos, esses pelos em contato com a pele humana ou até mesmo de outro animal pode causar inchaço, náuseas e deixar uma erupção cutânea que pode demorar dias para sarar.

Lagarta do pinheiro | Foto: Reprodução

Lagarta do pinheiro



Também é popularmente conhecida como lagarta Processionária do pinheiro isso devido a longas filas que formam quando descem das arvores em busca de completar sua metamorfose. A lagarta do pinheiro se aloja em um pequeno buraco na terra com profundida de ate 20 cm para assim passar para a fase seguinte, essas lagartas contam com mais de 100 mil pelinhos urticantes pelo corpo, esses pelos podem provocar reações alérgicas, irritações cutâneas e oculares e dificuldades respiratórias em outras palavras devemos ficar longe dessas lagartas.

Taturana lonomia | Foto: Instituto Butantã

Taturana lonomia



Essas lagartas podem ter uma coloração bem chamativa, mas não se engane elas podem provocar graves queimaduras e até mesmo levar um ser humano a óbito. A toxina que essa lagarta libera reduz no organismo da vitima a formação de fibrina, essa é a substancia responsável pela coagulação do sangue. Com a diminuição da fibrina a vitima pode sofrer graves hemorragias, podendo sangrar pelo nariz, gengiva e varias outras partes do corpo.

Lagarta Puss | Foto: Creative commons

Lagarta Puss



Essas lagartas também são conhecidas em algumas regiões como taturana cachorrinho ou taturana gatinho, mas carinhoso mesmo é apenas o nome delas porque essa é uma lagarta muito perigosa por ser muito tóxica. Em um primeiro olhar chegamos ate a acreditar que ela seja inofensiva, mas caso você terá grandes problemas caso você, encoste, nos pelos que cobrem o corpo dessa lagarta. A toxina liberada por ela causa queimaduras na pela podendo causar até mesmo choques anafiláticos. Então como dica fica um aviso se ver uma lagarta dessas, fuja!

Confira o vídeo do Canal Mais Curiosidades, de Fábio Jaguar:

Confira o vídeo do Canal Mais Curiosidades, de Fábio Jaguar:

