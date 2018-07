Embrulhar chave do automóvel com papel alumínio pode evitar roubos?

Uma nova estratégia tem sido usada pelos ladrões para abrir veículos sem precisar utilizar técnicas invasivas. Ladrões começam a utilizar chaves “virgens” para copiar o código de acesso de carros. A técnica é possível devido à tecnologia que permite trancar e destrancar o carro à distância.

O risco existe porque as chaves automáticas não param de emitir sinais para os carros e isso pode ser um facilitador para sabotar o sistema de segurança dos automóveis. Com tutoriais da internet, os bandidos podem facilmente aprender a destravar carros com trava automática.

A solução mais simples, recomendada por especialistas, é embrulhar a chave com papel alumínio. Especialistas afirmam que o método é eficaz pois o papel alumínio isola as ondas eletromagnéticas e evita que essas mesmas ondas sejam registradas por outra pessoa.

Essa técnica torna-se cada vez mais necessária para evitar roubos em carros, pois atualmente qualquer pessoa pode ter acesso a tutoriais na internet.

Especialistas alertam que até que as fabricantes de automóveis encontrarem uma solução para o problema, é recomendável utilizar o papel alumínio para envolver as chaves do carro como forma de precaução.

