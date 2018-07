Projetos de Inovação Tecnológica da Ufam são levados à Câmara Federal

O deputado, que levanta a bandeira da Educação, pretende apresentar as demandas da instituição no Ministério da Educação | Foto: Divulgação





Manaus - Com o intuito de alavancar os projetos de pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), membros da pró- reitoria de Inovação Tecnológica (Protec) da instituição, apresentaram ao deputado federal professor Gedeão Amorim (MDB), os novos programas que estão sendo desenvolvidos em benefício da população amazonense.



O deputado, que levanta a bandeira da Educação no Parlamento Federal, pretende apresentar as demandas da instituição no Ministério da Educação, em Brasília. De acordo ele, um dos projetos que já estão em funcionamento e que chama atenção pela sua abrangência, é o Parque Científico e Tecnológico para Inclusão Social (PCTIS), constituído por uma Rede de Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica.

“As ações desse programa são voltadas para o desenvolvimento econômico, cultural e político dos povos da Amazônia. Hoje, ele já está em 26 municípios do Estado e atende diversas comunidades rurais, além de ONGs, empresas e empreendimentos econômicos solidários, como artesãos, catadores de material reciclável e populações de rua”, destaca o parlamentar.

Segundo o pró-reitor do Protec, professor Valtair Machado, os projetos que compõem o Parque tomam como referência o conceito de cidadania social e ambiental intensificando a capacidade de intervir, participar e atuar de maneira dinâmica e compromissada na realidade socioambiental da região.

“O Parque, em conjunto com outros projetos e programas da Ufam representam o compromisso da instituição de desenvolver ações de inovação tecnológica e social que resultem no desenvolvimento com foco na biodiversidade e na geração de novas oportunidades às populações empobrecidas”, aponta o pró-reitor.

Recursos

Além do Parque Científico, outros projetos estão na gaveta por falta de recursos, como o “Espaço Maker”, que seria a construção de um ambiente moderno, dentro da Ufam, destinado à criatividade.

“Programas como esse não devem ser negligenciados ou esquecidos. Levarei a demanda ao Ministério da Educação para conseguirmos apoio nesta causa”, afirma Amorim.

Na última semana, a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia (Cindra) da Câmara Federal realizou uma Audiência Pública, oriunda do Requerimento 195/2018 do deputado Gedeão Amorim, em busca de soluções à crise que atinge os Institutos Federais de Pesquisa do Amazonas, entre eles, a Ufam.

