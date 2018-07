Ensinar por meio de projetos auxilia aprendizagem de alunos

Manaus - Investir em um espaço escolar moderno significa pensar no trabalho pedagógico significativo considerando as complexidades e características dos alunos, colocando em prática objetivos claros na busca da melhoria qualitativa das ações educativas.

Com os passar dos anos a educação sofreu transformações, e novos métodos de aprendizagem surgiram com intuito de promover a personalização de ensino para atender às necessidades de cada aluno visando a interdisciplinaridade, que em outras palavras, trata da relação entre as disciplinas, cuja prática está sempre aberta às novas relações.

Esta interação existente entre duas ou mais disciplinas no âmbito do conhecimento acontece de forma colaborativa através de trabalho em grupo dos docentes e discentes.

Atuando em Manaus como a primeira escola inovadora da região norte, o Centro Educacional Século investiu na adequação de seus espaços para as novas propostas pedagógicas, saindo da metodologia de ensino tradicional no qual se tem o livro como base principal do aprendizado, dando lugar às metodologias ativas.

Uma dessas estratégias é o ensino por projetos aplicado de maneira interdisciplinar, cuja finalidade é o estudo e experimento que uma ou mais pessoas realizam, em que as mesmas pesquisam, discutem, planejam e executam. Os projetos dialogam com várias áreas de conhecimento entre si.

O método instiga o aluno desenvolver na prática aquilo que ele aprende nas aulas teóricas com o professor. De acordo com a Diretora de Ensino, Tecnologia e Inovação, Nívia Carvalho, este processo é muito mais palpável para o aluno, pois a aprendizagem por projetos tem a capacidade de envolvê-lo melhor tornando-o protagonista da sua formação.

No total, são mais de vinte projetos sendo executados na escola sob a orientação de docentes e profissionais da instituição, aplicando a docência compartilhada com foco no sociointeracionismo. Os projetos atuantes na escola atendem desde a educação infantil ao ensino médio sendo desenvolvidos no seguimento do esporte, tecnologia e inovação, cultura maker, artes cênicas e música, incubadoras, produção de narrativas digitais, nutrição, produção textual, biologia, agroecologia e uma webrádio educacional.

Marcada por séries e idades, a Escola é um espaço destinado especificamente à prática educativa, cuja missão é formar cidadãos e inseri-los socialmente. A organização surgiu a partir da concepção da construção social de que a infância deve ser uma fase de preparação para a vida adulta, que com o passar do tempo buscou responder à evolução tecnológica e suas tendências.

Nesse sentido, o Centro Educacional Século tem buscado ser referência na qualidade do ensino ofertado à comunidade escolar, e na formação de seus alunos para responder a uma sociedade que está em constante transformação. “Há uma ousadia no que estamos fazendo. Aqui no Século, estudamos a realidade na sala de aula trabalhando a problematização”, afirmou a Diretora.

