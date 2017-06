CIEE prevê abertura de mais de 55 mil vagas de estágio no Brasil

CIEE pode ser opção para vaga de estágio – Divulgação

O CIEE prevê a abertura de 56.660 vagas de estágio em todo o Brasil até setembro para praticamente todos os cursos. O aumento das oportunidades ocorre nesta época do ano para reposição de vagas em empresas e órgãos públicos, já que muitos contratos vencem coincidindo com a formatura de estudantes e com a efetivação de estagiários.

Os jovens interessados em ingressar em estágio devem acessar o Portal do Estudante (www.ciee.org.br) para se cadastrar gratuitamente no CIEE. Aos que já são inscritos é importante atualizar os dados pois, assim, aumentarão as chances de serem convocados para processos seletivos.

Os cadastrados no banco de dados do CIEE contam com uma série de vantagens. Além de concorrerem a programas de estágio, que facilitarão o acesso futuro ao mercado de trabalho, podem turbinar seus currículos matriculando-se em um (ou mais) dos 10 cursos gratuitos que compõem a grade do programa de Educação a Distância do CIEE, que abrange temas comportamentais, técnicos e conceituais.

Com informações da assessoria.