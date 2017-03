Cidade Nova recebe mais de 300 metros de redes de drenagem

Mais de 300 metros de novas redes de drenagem profunda estão sendo implantados em comunidades localizadas na Cidade Nova, na Zona Norte. Com o trabalho executado pela Prefeitura de Manaus, as águas das chuvas terão melhor escoamento, melhorando a situação de moradores da área e ajudando na conservação das vias.

Nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estão atuando em três frentes de obras da área. Somente na rua João Câmara, no núcleo 16 da Cidade Nova 4, serão construídos mais de 150 metros de drenagem. Parte da via não tinha nenhum serviço de drenagem e sofria constantes alagações.

Os serviços no local foram iniciados na segunda-feira (13). A fase agora é de instalação dos primeiros tubos. Além da drenagem, a área receberá a implantação de quatro novas caixas coletoras e manutenção na rede de meio-fio, sarjeta e calçada.

Com o serviço, as alagações enfrentadas por alguns moradores em suas casas serão solucionadas por completo. Há 30 anos com um ponto comercial na via, o advogado Bernardino Gonzaga disse que a cada chuva os moradores ficavam aflitos com medo de até possíveis desabamentos. Para eles, a chegada das equipes ao local foi um alívio.

“Em uma forte chuva a situação piorou. Além de um buraco que apareceu no quintal da minha casa, surgiram rachaduras na casa dos vizinhos, mas com o começo dos trabalhos de recuperação da área, estamos aliviados”.

Outra frente de obras no bairro é a instalação de uma rede de drenagem de 130 metros na rua Sete, na comunidade Boas Novas. A massoterapeuta Leonildes Paixão contou que, com o avanço dos trabalhos, já é possível perceber melhorias na vazão das águas da chuva.

“Mesmo com pouco tempo de trabalho aqui na rua Sete, já podemos sentir a diferença e melhoria. Moro há sete anos no bairro e enfrentei diversas dificuldades, pois minha casa alagava sempre. Nos últimos temporais isso não ocorreu mais”.

Na rua Maturacá, ainda na comunidade Boas Novas, uma nova rede de drenagem também está sendo instalada.

Ainda na Cidade Nova, além dos serviços de drenagem, as equipes da Seminf executam ações de tapa-buraco. As ruas Noel Nutels, Max Teixeira, rua 47 no núcleo 5, e a rua 17 do núcleo 3 estão entre as vias que estão sendo atendidas.

Outros bairros

Além da Cidade Nova, os trabalhos de infraestrutura também estão ocorrendo em outras zonas da cidade. Na Rua Tangará, bairro Terra Nova, zona Norte, estão em execução os serviços de drenagem profunda, com a recuperação dos tubos e contenção com rip-rap.

No bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, as equipes da Seminf também atuaram nesta terça-feira, 14, com a recuperação de drenagem e confecção de calçada e sarjeta nas ruas Peixe-Cachorro e Rua das Pérolas, na comunidade Nova Floresta.

Outro local que recebeu intervenções nas calçadas foi a Avenida Silves, uma das principais vias da zona Sul da cidade. Obras de drenagem profunda estão em andamento também no Beco Padre Francisco, bairro Coroado 3, e Rua Independência, bairro Nova Esperança.

Foram executados, ainda, serviços de recuperação e limpeza da caixa coletora, nas ruas F, conjunto Augusto Montenegro; Rua 04 e Avenida Laguna, Conjunto Vista Bela. Obras de confecção de canaleta estão em andamento na Avenida F, no bairro Alvorada 1 e Rua Beira Rio, situada no bairro Coroado 3, que recebe também obras de assentamento de meio-fio.

Ações de tapa-buraco, executados pela Seminf com o intuito de melhorar a trafegabilidade das vias, foram realizadas ainda nas ruas Matrinxã, no Distrito Industrial; Avenida K, Alvorada 2; Rua Miraselva, bairro Redenção; Rua Vasco Vásquez, no Shangrilá; rua Borba, Cachoerinha, entre outras.

Com informações da assessoria