Cidade Nova deve receber novo parque da juventude

A Prefeitura de Manaus estuda a implantação de um novo espaço com requalificação ambiental e social à população. A área em estudo é uma área degradada no Núcleo 15 da Cidade Nova, zona Norte. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) estiveram na área, juntamente com representantes de empresas incorporadoras locais, para avaliar as possibilidades de implantação do projeto.

O projeto é financiado por meio de compensação ambiental, sem ônus ao Tesouro Municipal. A área verde do Núcleo 15 poderá ser a quinta beneficiada, na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, com a implantação de equipamentos de lazer e prática esportiva, iluminação de LED, além da arborização e paisagismo. A área tem aproximadamente 2,2 mil metros quadrados e sofre o impacto da ação do homem, sendo utilizado inclusive para descarte de lixo, estacionamento de veículos, prática de delitos e ocupações irregulares.

“A intenção dos comunitários é preservar e, por meio da intervenção municipal, possibilitar a melhoria da qualidade de vida das famílias seguindo a determinação do prefeito Arthur Virgilio e o vice Marcos Rotta de dotar a cidade de espaços verdes de convivência”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

O projeto conta com o apoio da Associação de Moradores e Amigos do Núcleo 15. A entidade, de acordo com o morador Laércio da Cunha Lima, que reside no conjunto há 28 anos, se mantém alerta para impedir as tentativas de invasão na área.

