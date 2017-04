Cidade Nova comemora 36° aniversário com festa neste fim de semana

O bairro Cidade Nova, Zona Norte, comemora o seu 36° aniversario com festa neste sábado (22). A festa, que tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), acontece a partir das 19h, na Avenida Bispo Pedro Massa, ao lado do Shopping Sumaúma. A programação inclui shows com bandas locais, homenagens aos moradores mais antigos e distribuição de bolo para a comunidade.

Morador e um dos organizadores do evento, Severino Araújo falou sobre a importância do bairro para a zona Norte de Manaus. “É muito importante lembrar do aniversario da Cidade Nova. A zona Norte cresceu muito com nosso bairro. Hoje são aproximadamente 250 mil moradores. E eu como um deles, vi crescer o bairro em infraestrutura e também em habitantes, graças a Deus e com a ajuda do nosso prefeito”, disse.

As bandas ‘100% abusado’, ‘Forró Bombado’ e banda ‘Impacto’ estão confirmadas para fazerem os shows de comemoração. A primeira a se apresentar será a banda ‘Forró Bombado’, às 19h, em seguida a banda ‘Impacto’ e fechando a noite a banda ‘100% abusado’. Todas as bandas farão duas horas de shows. À 0h será cantado os parabéns ao bairro e haverá a distribuição de bolo para comunidade.

Com informações da assessoria