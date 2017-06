Cidade mais violenta do Brasil é paraense

A cidade de Altamira, no Pará, lidera a lista dos municípios mais violentos do Brasil, com uma taxa de homicídio somada a MVCI de 107. Em seguida, aparecem Lauro de Freitas, na Bahia (97,7); Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe (96,4); São José de Ribamar, no Maranhão (96,4); e Simões Filho, também na Bahia (92,3). O Atlas da violência 2017 foi publicado pelo Instituro de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De acordo com o mesmo estudo, jovens e negros são as principais vítimas de homicídios no país.

O estudo analisa números e taxas de homicídio no país entre 2005 e 2015 e detalha os dados por regiões, Unidades da Federação e municípios com mais de 100 mil habitantes.

Mais de 92% dos homicídios têm como vítimas homens jovens. A cada 100 pessoas assassinadas no país inteiro, 71 são negras. Já descontando o efeito da idade, escolaridade, do sexo, estado civil e bairro de residência, negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças.

No período de recolhimento dos dados, apenas 2% dos municípios brasileiros, casa de 19,2% da população brasileira, continham metade dos casos de homicídio. Concentram 76,5% dos casos apenas 10% dos municípios.

Entre os 30 municípios mais violentos do país, considerando mortes por agressão (homicídio) e mortes violentas por causa indeterminada (MVCI), 22 estão nas regiões Norte e Nordeste.

Com informações de agências