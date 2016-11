Cidade de São Paulo tem quase 48 mil pessoas com o vírus HIV

Cerca de 48 mil pessoas vivem com o vírus HIV na cidade de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados mostram que a grande maioria da população tem atividade sexual, que 52% dos jovens teve a primeira relação sexual antes dos 15 anos e que 39% teve a primeira relação protegida. A pesquisa mostra também que 97% sabem da importância do preservativo e que 35% já foram testados para o HIV.

Segundo os dados, em 2001 houve 2.532 casos novos de Aids na cidade, o que equivale a 22,2 a cada 100 mil habitantes. Em 2015 esse número passou para 2.084, 17,9 casos para cada 100 mil habitantes. Com isso houve uma redução de 19,4% no número de casos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A pesquisa mostra também que a taxa de detecção de casos de Aids notificados em 2015 foi de 3,9 pessoas a cada 100 mil habitantes entre os homens de 15 a 19 anos e de 3,7 pessoas a cada 100 mil entre as mulheres de mesma idade. Em 2006 esses números eram de 3,6 e 3,3 respectivamente. Nas demais faixas etárias houve queda no número de casos detectados.

Flávia Albuquerque Silva

Agência Brasil