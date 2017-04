Ciclone desabriga 4 mil pessoas na Nova Zelândia

Pelo menos 4 mil pessoas deixaram nesta quinta-feira (6) suas casas em duas localidades da Ilha Norte, na Nova Zelândia, por conta das inundações provocadas pelo ciclone Debbie, que, em sua passagem pela Austrália, causou cinco mortes.

As autoridades da Nova Zelândia anunciaram hoje a saída de dois mil moradores da região de Edgecumbe, depois que o rio Rangitaiki alagou várias casas. Em seguida, foi declarado estado de emergência em Whakatane, onde mais duas mil pessoas abandonaram suas moradias.

Segundo as previsões oficiais, o fluxo do Rangitaiki manterá seu nível até a manhã de sexta-feira, quando as águas começarão a baixar.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE