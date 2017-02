Ciclistas e Prefeitura debatem estratégias de sensibilização no trânsito de Manaus

A campanha de sensibilização para o trânsito foi discutida por representantes de grupos de ciclistas da cidade e de órgãos municipais, na tarde desta quinta-feira (2), na sede da Casa Militar, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Na pauta, estavam políticas públicas para a área, acessibilidade e mobilidade urbana a partir da campanha que será executada pela Prefeitura de Manaus.

A campanha de sensibilização para o respeito à vida no trânsito, que vai usar mídia em múltiplas plataformas foi resultado da primeira reunião sobre o tema com o vice-prefeito Marcos Rotta, no último dia 30 de janeiro. A campanha será lançada ainda no mês de fevereiro.

Segundo o secretário municipal de Comunicação, Marcos Santos, a campanha que está sendo desenvolvida pela prefeitura em parceria com membros de entidades que representam os ciclistas na cidade é um marco.

“Estamos construindo uma campanha que vai dialogar com a população e, especialmente, com os usuários de todos os modais de transporte na cidade. O respeito mútuo e a sensibilização de que todos devem ter um espaço seguro no trânsito será o ponto forte da campanha”, declarou.

Santos informou também que a campanha será veiculada em múltiplas plataformas de mídia e será sustentada por ações e ativações em parceria com os ciclistas. “Nosso objetivo é tornar a cidade melhor a partir da compreensão e do respeito que todos devem ter no trânsito. Nosso objetivo é evitar o pior propagando uma mensagem muito positiva e construtiva”, reforçou.

A prefeitura está aberta a todos os grupos de ciclismo e vai integrar nos diversos fóruns e ações que acontecem pela cidade, em datas comemorativas, como Maio Amarelo e a Semana de Mobilidade Urbana, em Setembro, que interferem diretamente no cotidiano do cidadão, para as propostas de trabalho e conscientização.

A ciclista Claudia Leite começou a usar a bicicleta na academia e se encantou. “Depois da academia, eu comecei a usar por passeio, me apaixonei e hoje eu uso para ir a qualquer lugar. Onde eu puder ir de bicicleta, vou”. Na reunião ela assume a perspectiva não só como ciclista mais também como cidadã. “Essa parceria é só o estopim para uma melhoria na vida do ciclista e na cidade como um todo”, concluiu.

Já Paulo Junior, que usa sua bicicleta para o lazer e para o trabalho, reforçou a necessidade de tornar o trânsito na cidade mais sustentável, por se tratar de uma metrópole na Amazônia. “Essa reunião é boa principalmente para debater o respeito para com o ciclista. Fazer uma campanha de conscientização no trânsito para que motoristas respeitem quem usa a bicicleta como meio de transporte é primordial”, declarou finalizando com a ideia de que o uso da bicicleta como meio de transporte propicia uma melhor qualidade de vida

