Ciclistas de Manaus são retratados em exposição em shopping da Zona Norte

A fotógrafa e cicloativista carioca Michelle Castilho retratou os ciclistas manauaras

O cotidiano dos ciclistas manauaras está retratado na exposição ‘Manaus Pedala’, em cartaz, em um shopping localizado na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova. A iniciativa é do grupo Pedala Manaus que pretende mostrar que a bicicleta não é apenas um meio de transporte, mas um instrumento de inclusão e transformação pessoal e social.

A mostra, criada para comemorar os 7 anos do Pedala Manaus, é derivada do projeto ‘Ciclovias Invisíveis’, da fotografa e cicloativista carioca Michelle Castilho, que há 5 anos registra os usuários da bicicleta como transporte fora das ciclovias, tanto no Brasil, como em outros estados. Manaus, com seus mais de dois milhões de habitantes tornou-se um cenário perfeito para esses registros.

“Queremos dar espaço para todos os movimentos e ‘tribos’ que possam acrescentar algo de importante para a cidade. E essa mostra é uma prova disso. Estamos contentes em poder abrir as portas para algo tão significativo e que cada vez mais ganha espaço nas ruas”, disse Cláudio Voso, superintendente do shopping onde está a exposição.

A exposição mostra que a bike é mais que um meio de transporte

As imagens ficarão expostas até o dia 28 de junho e podem ser contempladas de forma gratuita, no Piso Térreo do centro de compras.

Com informações da assessoria.

