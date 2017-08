Ciclistas amazonenses superam adversidades e destacam-se em competições internacionais

Ex-baterista de uma banda de rock, Cássio Stremel, trocou os instrumentos pelos pedais da bike – Foto: arquivo pessoal

Rebeca Fonseca, de 26 anos, uma das principais ciclistas amazonense, há mais de cinco meses , treina na França, com o objetivo de alcançar uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2020. Outro destaque do ciclismo no Amazonas, é o atleta Cássio Augusto Stremel, que acumula conquistas no esporte, tanto no Brasil, como em outros países. Recentemente, Stremel alcançou o lugar mais alto do pódio na categoria Master A, no 19º ‘Reto Internacional en La Frontera’, campeonato de Mountain Bike, realizado na Venezuela.

Após ser derrotado na primeira vez em que participou da competição, Cássio buscou na derrota, uma motivação para seguir em frente. Três anos após participar da mesma prova, além do troféu, trouxe na bagagem, muitas experiências paras os próximos triunfos.

Cássio Stremel exibe troféu conquistado na Venezuela – Foto: arquivo pessoal

“É uma prova tradicional. Todos os anos muitos atletas da região vão em busca dessa premiação. Em 2014, logo quando eu comecei a pedalar, participei da competição, mas não tive um bom rendimento, sofri muito. Depois dessa primeira experiência, comecei a treinar mais sério, perdi bastante peso e decidi me tornar um ciclista de competição. Esse ano, ganhei vantagem logo na largada da prova, liderei em grande parte do percurso, ganhei na minha categoria e fiquei em sexto lugar na competição”, contou Stremel.

Superação

Esportista, exemplo de superação, Cássio já chegou a pesar 130 quilos, mas atualmente está com 85. O atleta foi faixa azul pesadíssimo de jiu-jitsu, porém após uma lesão, teve que abandonar os tatames. Eclético no modo de vida, tornou-se baterista de uma banda de rock, mas logo depois, trocou os instrumentos pelos pedais da bike e se encontrou no ciclismo. O estilo de vida saudável o motivou a seguir em frente e ter mais tempo para viver ao lado da família.

Cássio Stremel pratica esporte com a família – Foto: arquivo pessoal

“Percebi que eu precisava me cuidar para ter um futuro ao lado dos meus filhos”

“Eu lutava desde pequeno, mas em 2009 após machucar o ombro, tive que deixar o jiu-jitsu. Na época, não tinha uma boa alimentação e passei ficar desleixado. Após o nascimento da minha filha mais nova, em 2011, percebi que precisava me cuidar mais, para ter um futuro ao lado dos meus filhos. Como sempre fui muito acima do peso, minhas pernas tinham muita resistência. Entrei no ciclismo de passeio e depois comecei a participar de pequenas competições. Apaixonei-me pelo esporte, tornei-me federado e venho alcançando vitórias”.

Stremel treina de 15 a 20 horas por semana. O atleta já pontuou no ranking nacional de ciclismo de estrada e está entre os 30 ciclistas do país na modalidade. É o atual campeão Norte/Nordeste da categoria e será um dos três atletas que representarão o Amazonas no Brasil Ride, o maior desafio de Mountain Bike das Américas, que deve ocorrer na Bahia, de 15 a 21 de outubro.

Futuro Olímpico

Rebeca Fonseca vence Campeonato na França – Foto: arquivo pessoal

Antes de ir treinar na França, Rebeca Fonseca, foi tricampeã do ranking brasileiro de ciclismo de estrada e campeã de ciclismo de Pista. No país europeu, a amazonense vem alcançando grandes posições no esporte. Ela está entre as 65 competidoras da copa da França, competição que reúne cerca de 300 atletas. Na terceira etapa da copa, em abril, Rebeca pontuou na 19ª colocação, além de ter vencido outras duas competições em terras francesas.

Toda uma trajetória longe da família tem único objetivo: Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020

“A ideia é fazer todo o ciclo olímpico, por mais que eu ainda não esteja em uma equipe profissional, participo de competições a nível internacional, sem interferências. O objetivo é aumentar o meu nível, competindo com atletas de toda a Europa. Quero evoluir, até estar pronta para uma olimpíada”, disse Rebeca.

Rebeca retorna ao Amazonas, no final do mês de agosto, onde deve continuar os treinos em Manaus. O retorno à França, deverá ocorrer somente em 2018.

“Está chegando o inverno aqui na França, as competições vão dar uma parada. Eu volto para matar a saudade da família e continuar com meus treinos no Brasil”, contou a atleta.

Competições

Assim como esses dois grandes atletas, outros esportistas acreditam no ciclismo amazonense. A exemplo de outros esportes, a modalidade também sofre com a falta de apoio do poder público e patrocínio. Entre os dias 18 e 20 de agosto, 20 ciclistas da seleção amazonense irão competir na copa Norte/Nordeste de 2017, que será realizada em São Luiz, no Maranhão. Segundo o presidente da Federação de Ciclismo do Amazonas (Feciclam), Juliano Macanoni, os atletas conseguiram realizar as inscrições e comprar passagens aéreas por conta própria.

“Infelizmente nesse período de crise, não recebemos nenhum apoio governamental, como em anos anteriores. Uma situação lamentável, tínhamos capacidade de levar mais atletas, porém nem todos tinham condições. Ano passado, ficamos em segundo lugar na competição. Vamos aproveitar a oportunidade e pleitear que a copa de 2018 seja realizada em Manaus. Temos grandes chances”, pontuou Macanoni.

Estaduais

A Feciclam, que possui cerca de 250 federados, divulgou o calendário de provas para a temporada do segundo semestre de 2017 dos campeonatos amazonenses de Ciclismos de Estrada e Mountain Bike.

As competições iniciam no dia 13 de agosto, com a 4ª etapa da prova de estrada na modalidade Speed, que será realizada no município de Iranduba. As outras etapas da modalidade devem ocorrer, no dia 10 de setembro, em Manaus; 15 de outubro, local a ser definido; 12 de novembro em Novo Airão e 3 de dezembro no município de Rio Preto da Eva.

As disputas do campeonato de Mountain Bike, retornam com uma prova inédita que deve ser realizada dentro da trilha da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no dia 3 de setembro.

A Feciclam deve contar com o apoio da coordenação e dos alunos de educação física e fisioterapia da universidade, que irão atuar como voluntários durante a competição.

“A federação como entidade publica vai oferecer horas complementares para os universitários que irão nos auxiliarão nessa prova. Eles terão um papel fundamental nessa disputa que será histórica. Vamos mostrar o legal da vida, que é competir dentro da natureza. Será fantástico”, pontuou o presidente da Feciclam, Juliano Macanoni.

As outras etapas campeonato de Mountain Bike, ocorrem no dia 8 de outubro, 5 de novembro e 10 de dezembro. Até o fim do ano o circuito de competições ainda deve contar com duas provas abertas. No dia 25 de outubro na Ponta Negra e 25 de novembro a prova Agnaldo Archer Pinto.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

