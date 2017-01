Ciclista morre após perder controle de bicicleta e ser atropelado por ônibus

Um ciclista morreu após perder o controle da bicicleta e ser atropelado pela roda traseira de um ônibus da linha 324, que pertence a empresa Vegas Transportes, na tarde desta quarta-feira (25). O acidente fatal aconteceu na avenida Constantino Nery, nas proximidades da faculdade Fametro e Conjunto Tocantins, sentido bairro-centro, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo testemunhas, o ciclista transitava na via pública quando perdeu controle da bicicleta e foi na direção do coletivo, de placa OEA-2550, que estava em velocidade moderada. O homem, identificado como Leonardo Tavares, de 17 anos, morreu no local.

Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão na via pública, mas não quiseram passar informações sobre o ocorrido. Eles fizeram o isolamento da área e acionaram o Instituto Médico Legal (IML).

Funcionários da empresa de transporte foram ao local imediatamente após o fato, que ocorreu por volta das 16h. Eles avaliam de que forma podem auxiliar a família da vítima. O corpo será removido ao IML, localizado na Zona Norte.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) também foram encaminhados para a avenida e auxiliam no tráfego de veículos.

EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira