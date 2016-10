Ciclista morre ao ser atropelado por micro-ônibus na Zona Leste de Manaus

Um ciclista morreu após ser atropelado por um micro-ônibus no fim da tarde desta segunda-feira (24), por volta das 17h30, na avenida Grande Circular, Zona Leste da cidade. O motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Uma equipe de médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar cuidados médicos ao ciclista, mas a vítima faleceu segundos após o acidente.

O corpo do rapaz, que no momento da colisão estava sem documento de identificação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará a presença de familiares para o reconhecimento.

A polícia deve solicitar imagens de câmaras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e estabelecimentos comerciais próximos ao local para tentar identificar a placa do veículo.

O caso será encaminhado nesta terça-feira (25) para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Portal EM TEMPO