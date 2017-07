Ciclista é atropelado por carro em alta velocidade na avenida São Jorge

Testemunhas afirmam que o motoristas ainda zombou da vítima e das pessoas que ajudaram a socorrer o ciclista | EM TEMPO

Em frente ao CIGS, na avenida São Jorge, sentido centro-bairro, o ciclista Vinícius Frota dos Santos, de 14 anos, foi atropelado na noite desta quarta-feira (19) por um carro modelo Gol, de cor branca, placa PHH-5129, que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade.

A dona Marcilene Silva, moradora do bairro, estava na parada de ônibus, em frente a praça do Cigs, quando viu todo o acidente. Ela contou que o rapaz estava vindo pedalando quando o motorista freou bruscamente em cima da vítima – que caiu na via pública.

O motoristas ainda teria zombado da vítima e das pessoas que ajudaram a socorrer o ciclista.

De acordo com a prima da vítima, Bianca Santos, Vinicius é estudante e voltava da casa de uma amiga. “Meu primo tinha ido visitar uma amiga. Ele mora com a familia na Vila da Prata e voltava tranquilamente, mas por conta de um irresponsável ele está sendo atendido pelo Samu agora”.

Para o tio, Marco Antônio dos Santos, é uma falta de responsabilidade alguém dirigir em alta velocidade nessa avenida.

“Aqui já houve outros acidantes e alguns causaram mortes, inclusive, de ciclistas. Graças a Deus com meu sobrinho a história foi outra, apesar do motorista que o atropelou não tenha ajudado”.

A 21º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) acompanhou o caso, pois os moradores afirmam que o motorista ficou zombando da vítima e isso quase gerou uma confusão após o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu Vinicius, que apresentou ferimentos e arranhões pelo corpo. Ele foi levado para Hospital 28 de agosto.

