Ciclista é atropelado e morre na estrada da Ponte Rio Negro

Um ciclista anda não identificado foi encontrado morto por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (26) no km 1 da AM-070, a Manuel Urbano ou Estrada da Ponte Rio Negro.

O homem foi encontrado por pessoas que caminhavam pelo local nas primeiras horas da manhã. Policiais do 31° Distrito Integrado de Polícia e da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), do município de Iranduba, estiveram no local.

“A suspeita é que ele tenha sido atropelado pela madrugada e que o motorista não prestou socorro. Alguns ciclistas costumam andar de bicicleta ao lado do canteiro central por aqui, isso é muito perigoso” relatou o cabo da PM Sidomar Francisco.

A vítima estava trafegando na faixa esquerda da estrada, área que é destinada a veículos que trafegam em alta velocidade. O ciclista pedalava no sentido Manaus.

Os policiais não souberam informar qual tipo de veículo atropelou a vítima.

Adriano da Silva Freitas, 23, trabalha em umas das olarias de Iranduba e costuma ir para o trabalho de bicicleta e comentou que os motoristas consumam desrespeitar os ciclistas que passam pela estrada.

“Infelizmente é muito comum esse tipo de situação. Os motoristas dos carros desrespeitam os ciclistas, passam em alta velocidade perto da gente. Eu sempre tomo cuidado redobrado quando estou por aqui.

Esse é o segundo ciclista que morre em dois dias na região metropolitana de Manaus. O primeiro foi atropelado por um ônibus na Avenida Constantino Nery na tarde desta quarta-feira.

Daniel Landazuri

EM TEMPO