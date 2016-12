Ciapa atende 150 liberados provisórios das Audiências de Custódia

A Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas Penais do Amazonas (Ciapa) teve seus trabalhos ampliados no ano de 2016, para dar suporte e apoio ao projeto “Audiência de Custódia” do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A central que foi implantada em novembro de 2015, através do termo de cooperação técnica do Governo do Amazonas e Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), iniciou no final do primeiro semestre deste ano, os trabalhos em dois espaços para atenderem o seu público alvo, que são cerca de 150 liberados provisórios atualmente.

Em maio de 2016, a Ciapa começou a desenvolver o trabalho de acompanhamento das Audiências dentro do Fórum Henoch Reis, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. No mês seguinte, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), inaugurou um espaço de atendimento social na Avenida André Araújo, no mesmo bairro, onde a Ciapa montou sua estrutura de trabalho juntamente com a Casa do Albergado de Manaus (CAM), Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) e Ouvidoria do Sistema Penitenciário (Ospen).

A Central realiza o acolhimento e triagem das pessoas que cometem delitos praticados sem violência ou grave ameaça e os crimes de menor potencial ofensivo, e são liberados nas Audiências de Custódia que acontecem todos os dias, inclusive nos finais de semana. Esse primeiro contato é feito ainda no Fórum Henoch Reis.

Para a defensora titular da Defensoria de Flagrante de Custódia, Sarah Lobo, a parceria e apoio que a Ciapa tem atualmente com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), são essenciais para o andamento dos trabalhos.

“Quando a pessoa é liberada, é expedido o alvará de soltura no qual constam muitas recomendações, como não sair da comarca, não frequentar certos lugares que são propensos à prática de delitos. O liberado após a Audiência fica na dúvida quanto às obrigações que tem que cumprir, e a Ciapa atua nessa frente, assumindo a missão de orientar, acompanhar e apoiar esse público para que entendam as consequências do descumprimento das medidas, e isso é de suma importância. A Ciapa abraçou um papel importantíssimo e tem conduzido tudo de forma extremamente organizada, comprometida e competente”, explicou.

Com informações da assessoria